La tórrida histotia entre Nicole Kidman y Zac Efron

Nicole Kidman y Zac Efron vuelven a rencontrarse 12 años después de haber trabajado juntos en El chico del periódico. Lo hacen en una comedia romántica de Netflix titulada Un asunto familiar en la que Zac Efron interpreta a Chris Cole, una superestrella de Hollywood que cuenta con una asistenta-esclava, Zara (Joey King), que sueña con convertirse en productora de cine. La joven dimite ya que no puede seguir soportando las excentricidades de su jefe. Una decisión que lo cambiará todo.

Cuando Chris acuda a casa de la joven, para intentar que vuelva a trabajar para él, conocerá a su madre Brooke (Nicole Kidman), una famosa escritora viuda desde hace unos años. La química entre ellos es instantánea y terminan siendo descubiertos en la cama por Zara. Un asunto familiar la podríamos dividir en dos partes, una inicial más breve de lo que me gustaría en la que la comedia es la protagonista. Veremos todo el abanico de excentricidades de una estrella de Hollywood que la guionista debutante Carrie Solomon parece conocer muy bien.

La segunda parte comienza cuando los personajes de Zac Efron y Nicole Kidman son pillados in fraganti. Un momento que sucede demasiado pronto rompiendo toda la tensión sexual que pudiera haber. La segunda parte se vuelve más solemne, en la que Chris Cole quiere demostrar que se está enamorando de verdad y no quiere que Brooke sea una conquista más que añadir un día a sus memorias.

Una de las partes más interesantes de Un asunto familiar es mostrar las inseguridades de una estrella de Hollywood que disfruta de los abultados emolumentos que le dan sus papeles de superhéroe al más puro estilo de Marvel pero que siente que está desperdiciando su carrera como actor encadenando una secuela tras otra. Al mismo tiempo, cuando se apagan los focos y flashes de las alfombras rojas siente la soledad de no tener amigos de verdad. ¿Y dónde tiene una cita entonces? Pues entre los decorados de los estudios de cine.

Entre la comedia y el drama Un asunto familiar no encuentra el tono y queda a medio camino. No obstante, la película de Netflix cumple con su función de entretener, entre otras cosas por contar con actores de gran talento como Nicole Kidman (siempre por encima de sus películas), Zac Efron (que cada día deja más atrás su imagen de chico Disney) y Joey King, una de las estrellas emergentes de Hollywood. Pero lo mismo que entretiene mientras uno la está viendo, será olvidada tras los créditos finales.

Richard LaGravenese (Posdata: te quiero, Diarios de la calle, Hermosas criaturas...) no ha sabido sacar todo el jugo al elenco que tenía entre manos, muy probablemente por un guión no del todo redondo. Uno no puede dejar de pensar en otro romance cinematográfico entre una estrella de Hollywood y un anónimo, como era Notting Hill. Así que sólo me queda preguntarle a LaGravenese para la revista "Caballos y Sabuesos": ¿Por qué no hizo en su película lo mismo que con la película que está grabando Zac Efron en Un asunto familiar (cine dentro del cine), reescribir algunas de las escenas?