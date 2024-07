Una casa aislada puede ser el paraíso para la intimidad de una pareja o la peor de sus pesadillas si a la puerta llaman tres psicópatas enmarcados. Un saco con una sonrisa dibujada y dos máscaras de porcelana son las que causan el terror en Strangers. Capítulo 1 que esta semana llega a los cines de toda España.

La película sirve de precuela a Los Extraños, en aquella ocasión se tradujo el título, que el director Bryan Bertino estrenó en 2008. Una película de terror inteligente en la que una pareja era acosada en la casa vacacional por tres enmascarados: un hombre y dos mujeres.

Una película sin artificios ni grandes efectos especiales, que sembraba la angustia en el espectador a través del uso del sonido, o más bien de la ausencia del mismo, el silencio, frente a subir el volumen a tope para que el espectador dé un salto en la butaca, algo muy propio del cine de terror. Tampoco a través de apariciones en primer plano por sorpresa para provocar el susto ni con violencia extrema o gore.

En 2018 tuvo una secuela, Los Extraños, cacería nocturna, del finlandés Renny Harlin (La Jungla 2 y Máximo riesgo). Película fallida en la que los acosados eran esta vez una familia en un campamento de caravanas.

Strangers Capítulo 1 es la precuela de estas dos historias, se supone que para contarnos el origen de estos siniestros asesinos. Va a ser una trilogía, de hecho se han rodado las tres a la vez y los estrenos van a ser muy seguidos.

En esta ocasión vemos a una pareja que viaja a través de EEUU en coche y paran para comer, no lo hacen en una vía de servicio sino que cuando cogen el desvío de la autopista llegan hasta un pequeño pueblo, Venus, donde todos los habitantes son bastantes siniestros.

Cuando vuelven a coger el coche, éste no funciona y tienen que pasar la noche en el pueblo. Como el hotel está cerrado tienen que ir a un Airbnb totalmente aislado en mitad del bosque y sin casi cobertura.

A la puerta llegará una adolescente y preguntará por Tamara, la misma pregunta que en las películas anteriores. De hecho, en Strangers Capítulo 1 vemos escenas exactamente iguales que en la primera entrega, no sabemos si por falta de ideas o como intento de homenaje.

El terror de esta saga lo causa el hecho de que el mal no necesita motivo. A la pregunta de ¿por qué nos hacéis esto?, la respuesta siempre es la misma: ‘porque estabais en casa’. De ahí que en los créditos iniciales digan que estas historias se basan en hechos reales. En asesinatos al azar. El hecho de haber pensado la película como una trilogía desde el inicio puede ser un lastre, la película deja al espectador con un continuará.

La película realmente da más miedo cuando la piensas, que psicópatas quieran jugar contigo y tu vida en un macabro juego totalmente al azar. Lo que es en sí la película no causa tanto miedo, sí mantiene la tensión a través de sus silencios, porque esperas que pase algo. Pero las escenas de acción están tan salpicadas, tan distanciadas inexplicablemente, que hace que la angustia que pudiera estar ocasionando en el espectador desaparezca, que no vaya in crescendo. Habrá que esperar a la segunda y tercera entrega de la trilogía para poder juzgarla bien.