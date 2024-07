El actor Jon Voight, padre de Angelina Jolie y protagonista de éxitos como Defensa o Cowboy de medianoche, es el nuevo centro de las críticas por su sincero apoyo a Donald Trump y las críticas a su hija, a la que considera "influenciada por antisemitas".

Una postura política antagónica a la de Jolie, que apoya la causa palestina, y que viene a dar una vuelta de tuerca más a la complicada relación que a lo largo de los años han mantenido ambos actores.

"Ha estado expuesta a propaganda", asegura Voight, de 85 años, que apoya abiertamente a Israel en el conflicto generado tras los sangrientos ataques de Hamas del pasado año. Jolie ha sido en el pasado enviada especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, una posición que influye en las opiniones de su hija.

"Angie tiene conexión con la ONU y le gusta hablar a favor de los refugiados", dijo. "Pero esas personas no son refugiados", dice, criticando la "burbuja" de la opinión internacional.

Una postura antagónica con Jolie y con el grueso de Hollywood, que "no tiene ni idea de lo que está pasando". Voight, que manifestó no querer "pelearse" con la actriz, aseguró que "lo llaman derechos humanos pero no son más que ataques contra Israel. Ella ignora los verdaderos intereses que hay y cuál es la verdadera historia porque está en el circulo de la ONU".

Voight en la portada | Variety

Padre e hija han vivido distanciados en numerosas ocasiones, aunque tras el divorcio de Angelina Jolie con Brad Pitt y el costoso proceso judicial posterior, que todavía perdura, Voight vivió una Neva etapa con su hija, que por el momento no se ha manifestado sobre las declaraciones de su padre en Variety.

El actor, que interviene en la película Megalópolis de Francis Ford Coppola, ofreció una entrevista con motivo del próximo estreno de la polémica película autofinanciada por el director y en la que se narra la caída de un imperio con paralelismos tanto con la Antigua Roma como los actuales Estados Unidos.

Un mensaje que cala en Voight, uno de los apoyos más claros de Donald Trump en Hollywood. A través de publicaciones en sus cuentas de X e Instagram y sus apariciones ocasionales en Fox News, el actor se ha ganado las burlas y el desdén de gran parte de la comunidad fílmica de Los Angeles con su apoyo a Trump e Israel.

Voight recuerda en la revista su primer encuentro con Donald Trump, que tuvo lugar en una fiesta en Nueva York durante los años 90."Cruzó toda la habitación para decirme cuánto amaba una de mis películas. Me quedé muy impresionado". Voight, que antaño formó parte de la izquierda ideológica de Hollywood, cambió de opinión por una experiencia con un soldado que regresaba de Vietnam que fue acosado y escupido enfrente suyo.

Erigido como un gran crítico del presidente Biden, al que considera una marioneta de los Obama, Voight recibió la Medalla Nacional de las Artes en el año 2019. "Es una vergüenza, todas las drogas y esteroides que le han estado inyectando", comenta sobre el rendimiento de Biden en el debate que ha derivado en la retirada de su candidatura.

Unas palabras que Variety califica de impropias de una estrella de cine o incluso un un soldado de Trump. "Simplemente parece perdido y agitado, no muy diferente a Biden la noche de su debate".