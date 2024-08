Carmina Barrios: "No me gustan las bodas, siempre te sientan con tres tontos en la mesa"

Tu madre o la mía: Guerra de suegras es una comedia de enredos sobre la lucha de dos madres dispuestas a hacer lo que sea para decidir hasta el mínimo detalle de la boda recién anunciada de sus hijos. Un filme lleva al límite a sus personajes para mostrarnos un mundo distorsionado del amor de dos mujeres opuestas, pero con un objetivo común: controlar a su hija y a su hijo.

Este filme se estrena en cines a partir del 2 de agosto. Por este motivo, Andrés Arconada ha charlado en esCine con Chus Gutiérrez y Carmina Barrios, directora y actriz protagonista de la película, respectivamente.

"A mí me dicen mis hijos que los personajes hay que interpretarlos jugando. El atrevimiento fue de Chus por escogerme a mí", ha afirmado Carmina sobre la dificultad de su personaje en la película. "Carmina es una actriz natural y en este contexto era un riesgo, pero he corrido ese riesgo con mucho placer", ha reconocido la directora. Esta ha contado de dónde viene la inspiración para hacer esta película: "La idea surge del productor Álvaro Ariza, quien vio a una pareja de novios comiendo solos en plena pandemia y le surgió la pregunta: ¿si tuvieras que invitar a una de las madres cuál sería?"

Carmina ha hablado de su relación con Patricia Bernal, la otra suegra en la película, durante el rodaje de la misma: "Había cosas de mi sentido del humor que ella no entendía, aunque yo tampoco entendía muchas cosas de ella". También ha mostrado su aversión a las bodas: "Es una hipocresía grande. Es como una competición para ver quien va mejor. Después te sientan con los tres más tontos en la mesa y con dos copas encima se ve cómo es cada uno", ha sentenciado. "Entiendo a Carmina, pero hay bodas muy buenas. Es como una reunión de personas con muchos vínculos donde puede pasar cualquier cosa", ha replicado Chus Gutiérrez.

"El rodaje fue muy divertido. Algunos técnicos se tiraban al suelo de la risa. Hay veces que me pregunto si a la gente le va a hacer la misma gracia que a nosotros en el rodaje", ha comentado la directora sobre el rodaje de la película. "Me considero una niña pequeña que gasta bromas y mis hijos me riñen por ello a veces. Me divierto mucho trabajando, sobre todo cuando cobro. A mí me encanta hacer spots de televisión que duran menos y ganas mucho dinero", ha añadido la actriz.

Paco León, hijo de Carmina ha hablado alguna vez sobre la vuelta de Carmina y amén: "A mí me apetece si me dirige Paco, con lo que me pida. Me gustaría hacer de un personaje, que por las circunstancias que ha vivido, se vuelva loca. Tenía un compadre en un manicomio y veía esos ambientes. Me gustaría representar algo así, aunque habría que ver cómo hacerlo", ha admitido la actriz. "Yo el Goya se lo daría a mi hijo porque se lo merece".

Con la aparición de las plataformas, las películas tienen más vida y duran más tiempo, pero ir al cine sigue siendo diferente. "Me parece una experiencia maravillosa reírse acompañado de más gente. Se contagia todo", ha afirmado la directora. "Yo no me gusté en la película", ha reconocido Carmina sobre su actuación en Tu madre o la mía: Guerra de suegras.

