Ridley Scott desvela lo que Joaquin Phoenix quiso hacerle en 'Napoleón': "Le respondí: ¿Qué?"

El reciente abandono de Joaquin Phoenix de la que iba a ser la próxima película de Todd Haynes ha puesto de actualidad al actor antes de tiempo. Phoenix, que está a punto de estrenar Joker: Folie a Deux, la secuela del célebre personaje de cómic que le proporcionó su primer Oscar, tiene fama de conflictivo y aún más: de acobardarse justo antes de los rodajes.

La película de Haynes, ahora en el absoluto limbo, no es la primera y no hace más que subrayar las continuas dudas de Phoenix, que acostumbra a dudar de cada decisión previa. Que fuera él mismo quien llevó el proyecto al director y los productores no hace sino enfatizar un rasgo que parece constante.

Ahora, ha sido Ridley Scott, director de su película previa, Napoleón, quien ha desvelado que Phoenix estuvo a punto de hacer lo mismo con la costosísima producción de Apple, de la que próximamente lanzará su montaje extendido en la plataforma.

"Tuvimos que reescribir toda la película para ayudarle (...). Lo respeto, porque lo que aportó fue increíblemente constructivo. Ayudó a hacerla más grande y mejor" , ha dicho el británico, que ahora mismo produce la exitosa Alien: Romulus, en cartel, en la revista Empire. Phoenix llegó a pedir que otro director, Paul Thomas Anderson -que le dirigió en Puro vicio- reescribiese todo el guion firmado finalmente por David Scarpa.

Pero pese a ello y a apenas dos semanas de comenzar el rodaje, Joaquin Phoenix aseguró a Scott "no saber qué hacer", manifestando de nuevo sus dudas y apuntando a un posible abandono, enfatizando su fama de actor difícil.

Scott, que ya había trabajado con Phoenix en Gladiator, donde interpretó al villano emperador Cómodo, supo manejar las dudas del actor: "Le respondí: ¿Qué?. Y él repitió: No sé qué hacer'. Ay, Dios. Le dije: Ven y siéntate. Nos pasamos diez días hablando escena por escena".

Pese a un resultado de taquilla y crítica más tibio de lo que se esperaba, Napoleón consiguió recaudar en todo el mundo 221 millones de dólares. El problema es, más bien, su abultado presupuesto de 200 millones, aportados en todo caso por la plataforma de streaming que en próximos meses estrenará la tan prometida versión del director, con muchos más minutos de historia.