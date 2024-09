"En el rodaje pensamos: ‘Parece una pareja del siglo XX’. Ya no hay parejas que duren tanto tiempo. Esto parece imposible en un mundo que parece de usar y tirar". Esto ha dicho la actriz Itsaso Arana en su encuentro en esCine con Andrés Arconada, donde ha sido entrevistada junto al director de Volveréis, Jonás Trueba.

Volveréis se estrena en cines a partir del 30 de agosto. Después de 15 años juntos, Ale y Alex tienen una idea que podría parecer absurda: organizar una fiesta para celebrar su ruptura. Este anuncio deja perplejos a sus seres queridos, pero ellos se mantienen firmes en la decisión de separarse ¿O quizás no?

"Venimos contentos de el estreno en Cannes. Tras varios años ya juntos he aprendiendo a mirarme con compasión y humor. Creo que esta película es una autoparodia y tiene una mirada ligera del amor", ha dicho la actriz sobre el resultado de la película.

Jonás Trueba también ha hablado sobre dirigir comedia: "Yo he intentado no tomarme nunca muy enserio. Para mí el humor siempre ha sido muy importante. Si a ti te ha parecido que la película va más hacia el humor, me alegra", ha dicho haciendo referencia a la cuestión de Arconada.

"En la vida estamos siempre entre la euforia y el suicidio. Jonás lleva trabajando con un mismo equipo mucho tiempo y nosotros ya nos hemos acostumbrado a un mismo tono del cual nos hemos enamorado", ha comentado la actriz sobre el tono de Volveréis.

La película es una historia de amor: "Es una comedia romántica. Nos queríamos acordar de las comedias románticas de los 30’ o de los 40’, que a veces parecen estar un poco olvidadas. Esta película tiene un fondo más triste bajo una apariencia de comedia. Es una paradoja. Eso marca un tono muy curioso para la película", ha reconocido el director.

Volveréis trata la historia de una relación estable. "En el rodaje pensamos: ‘Parece una pareja del siglo XX’. Ya no hay parejas que duren tanto tiempo. Esto parece imposible en un mundo que parece de usar y tirar. Es una pelea a favor del reciclaje, de poder revisar las relaciones y darnos más oportunidades", ha afirmado Itsaso Arana. Su director ha coincidido con ella: "A mí me encantan esas parejas de amigos que llevan 30 años juntos. Les envidio".

El personaje de Itsaso en la película es muy complicado dentro de su sencillez. "Solemos decir que, en las películas de Jonás, los actores pasamos desapercibidos porque no actuamos de forma virtuosista, pero realmente él rueda de una forma que es muy exigente para los actores. En esta película, Vito Sanz y yo estábamos en medio de un reto enorme. El tono era el 80% de nuestro trabajo", ha reconocido la protagonista de la película en esRadio.

Jonás Trueba ha hecho referencia al hecho de mantener prácticamente el mismo equipo para rodar películas: "A mí desde luego me cuesta imaginarme a otros haciéndolo. Muchas veces los periodistas de cine hablan de todo menos de los actores. En el cine que hacemos nosotros, todo pasa por el actor. Ellos escriben la película en el plano. Creo que parte del encanto de su trabajo es no espectacularizarlo".

Las miradas de los personajes en las distintas secuencias es una aspecto clave de la película. "Nos hemos dado cuenta de que esta era una película sobre la interpretación. Los personajes están casi siempre interpretando la misma escena y cada vez lo hacen con pequeñas variaciones. Hay varias cosas de las que nos hemos dado cuenta después por ser decisiones intuitivas", ha reconocido el director.

Jonás ha sido cuestionado sobre su ya largo currículum como director: "Estamos en una época donde es tan difícil hacer una película que el haber dirigido ya ocho películas a mi edad me hace sentir muy privilegiado. Gracias sobre todo a mi equipo de trabajo", ha admitido.

