Cate Blanchett, en el cartel del Festival de Cine de San Sebastián

Se inaugura este próximo viernes, 20 de septiembre, la septuagésima segunda edición del Festival de Cine de San Sebastián, cuyo cartel lleva la imagen de Cate Blanchett, una de las más brillantes actrices, a quien se entregará el Premio Donostia por toda su carrera artística. El certamen también honrará con la misma distinción a Pedro Almodóvar y a Javier Bardem. Este último no pudo el pasado año recoger ese galardón al estar de huelga el sector de actores del cine norteamericano, al que nuestro compatriota pertenece por su residencia desde hace años en Los Ángeles.

Cate Blanchett ya estuvo en España en 2022 como invitada especial a los premios Goya. Demostró su elegancia, no en vano muchas publicaciones hace ya tiempo que la distinguen por su buen gusto a la hora de vestir. Procede ahora la estrella del Festival de Cine de Venecia, donde también ha dado que hablar a costa de asistir a una de las galas en la ciudad de los canales exhibiendo un pronunciado escote y un top joya con un colgante de perlas. Atrevido modelo de una de las divisiones de la firma Armani.

La presencia de esta actriz en Venecia tenía como principal objetivo dar a conocer su última película, Baby Girl, escandaloso filme por las escenas eróticas que se suceden, y en las que aparecen Nicole Kidman y nuestro Antonio Banderas, más seductor que nunca en la pantalla.

No hace un año que la revista Rolling Stone publicó que Cate Blanchett es "la mejor actriz viva". Lo es de una extensa variedad de géneros, si repasamos su notable filmografía. Así, fue Isabel I de Inglaterra en Elizabeth, en 1998, que le proporcionó uno de los cuatro Globos de Oro que atesora en sus vitrinas caseras. Y un ama de casa compinchada con un ladrón en Bandidos. Como asumió ser la madrastra en Cenicienta, una resistente francesa durante la II Guerra Mundial en Charlotte y el personaje de Galadriel, la elfo de El señor de los anillos, trilogía con la que consiguió una extraordinaria popularidad.

Aunque haya dos títulos preferentes con los que logró sendas estatuillas doradas, una a la mejor actriz de reparto, encarnando a Katherine Hepburn en El aviador, que era la vida de Howard Hughes llevada a la pantalla por Leonardo DiCaprio, el año 2004; y nueve años después ya un Oscar a la mejor actriz protagonista en Blue Jasmine, escrita y dirigida por Woody Allen.

Y condensando en esa larga lista de películas con "Cate Blanchett dentro" (como decía un recordado comentarista del pasado) algunas más de su sobresaliente ejecutoria, apareció junto a Harrison Ford en una de las secuelas de Indiana Jones, la de 2008, …y el reino de la calavera de cristal. Y Ocean´s 8, otra secuela llena de acción y buen humor, rodeada de varios galanes de primera. No podemos dejar de lado citarla también por su trabajo en I´m not there, donde se transformaba en Bob Dylan. Y el remake de A pleno sol, en 1999, esta vez conocido como "El talento de Mr. Ripley". Y así, podríamos rellenar más citas, que nos llevan a calificarla como un camaleón de la interpretación, en versión femenina naturalmente.

Los directores que han contado con ella a lo largo del tiempo son relevantes en su gran mayoría, a saber: Martin Scorsese, Terrence Malick, Steven Spielberg, Ridley Scott, Steven Soderbergh… Con gran sentido del humor, Cate Blanchett comentaba lo siguiente: "Preferiría ser llamada actor, en vez de actriz. Así me podrían situar al mismo nivel que los hombres".

Por supuesto que es muy femenina. Ya lo realzaba Empire en sus páginas, eligiéndola como "una de las estrellas más sexy de la historia del cine". Con una hermosa voz, entre las cualidades que reúne. Y así, ha sido acaparadora de cuatro Globos de Oro y cuatro Bafta, de los que se conceden en Alemania, amén de la italiana Copa Volpi.

Diríase que Catherine (Cate) Élise Blanchett, nacida en Melbourne (Australia) hace cincuenta y cinco años, fue desde joven una apasionada del cine. Le gustaba, sí, pero cuando inició sus estudios universitarios se decidió por la carrera de Ciencias Económicas y la de Bellas Artes, que no concluyó, pues acabó matriculándose en una escuela de Arte Dramático. Era más bien una muchacha de carácter reservado, aunque de niña fue todo lo contrario, abierta, alegre, comunicativa. La muerte de su padre a los cuarenta años de un ataque al corazón, la llevó largo tiempo a mostrarse concentrada en sí misma, lo que con el paso de los años y su entrada en el cine fue remitiendo en su definitivo carácter.

Durante una entrevista en televisión, año 1996, conoció a Andrew Upton, guionista y dramaturgo. Fuera de cámara, intercambiaron puntos de vista durante un rato, quedaron en verse alguna vez y en esos primeros contactos resulta que tanto ella como él advirtieron su disparidad de criterios: Andrew pensó que Cate era una mujer distante y ésta, que aquel era un ser arrogante. Ocurre muchas veces que en casos así, ambos acaban por enamorarse, que es lo que ocurrió, y un años más tarde contrajeron matrimonio en un romántico y paradisíaco lugar, el Parque Nacional Montañas Azules de Nueva Gales del Sur, Australia. Ambos eran compatriotas, aunque Cate posee también la nacionalidad norteamericana.

Acerca del matrimonio, Cate declaró esto en cierta ocasión, no exenta de humor: "Casarse es siempre una locura, lleva un riesgo. Porque, ¿quién sabe si eso va a salir bien o mal para estar juntos hasta que la muerte separa a los cónyuges? Ahora ben: nosotros nos dijimos: ¡vamos a aprovechar esta oportunidad!". Y desde entonces procuran separarse el menos tiempo posible, ajustando sus trabajos y ella, la agenda profesional y la familiar, para atender a la familia. Son padres de tres hijos varones y una niña adoptada. Y eso ¿cómo se consigue?, la preguntaron. A lo que respondió: "Durmiendo menos".

Vivieron unos años en Brighton (Inglaterra) pero acabaron por echar de menos su país, retornando en 2006 a Australia. En Sidney ambos dirigen una compañía de teatro. Ella le dedica mucha atención, salvo cuando ha de rodar alguna película, sobre todo en Estados Unidos. La reclaman muy a menudo. Y ahora en San Sebastián, seguro que vuelve a deslumbrar a cuantos la contemplen en el Auditorio Kursaal, sede del festival donostiarra.