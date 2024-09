Sale a la luz el caos detrás de 'Inside Out 2': así evitó Disney que Riley fuera lesbiana

Un extenso artículo relata las penurias atravesadas por los empleados de Pixar para realizar el que ha sido el gran éxito de taquilla de la temporada, la secuela de animación Inside Out 2 (Del Revés 2). El texto de IGN detalla todo aquello que resulta ajeno al espectador que recibe la película terminada, y que hacen referencia a la carga de trabajo de los animadores, la organización interna del estudio y las constantes correcciones de rumbo internas durante el proceso.

Pixar atravesaba sus momentos más oscuros antes del estreno de la película, con importantes despidos de plantilla y una importante tensión financiera. La obra, finalmente, ha sido un monumental éxito con más de 1.500 millones de dólares recaudados en cines a nivel mundial, convirtiéndose en la película de animación más taquillera de la historia y salvando al estudio de una situación de "vida o muerte" tras varios fracasos consecutivos. Pero, tal y como relatan empleados anónimos a IGN, todo ha tenido un duro precio: "Durante uno o dos meses los animadores trabajaron los siete días de la semana".

Aunque es habitual pisar el acelerador en las últimas semanas de producción con horas extra, las fuentes de IGN definan la experiencia como "horrenda" y muy distinta a la anterior cultura empresarial de Pixar. Pero el artículo también menciona un aspecto muy concreto que, al margen de ideologías, representa el caos de producción vivido durante el proceso de hacer el film.

Y es que el estudio estaba "aterrorizado" de materializar algunos de los planes originales de la película, que ya fueron detectados por muchos espectadores de Del Revés 2 (aunque la película finalmente no llega a culminarlo): Riley, la niña protagonista, es gay.

Elementos como su relación platónica con otra muchacha del equipo rival que toma de referencia, o un "oscuro secreto" que guarda en una habitación oculta de su conciencia, dan a entender en todo momento que el filme va a desarrollarse por esos senderos. Pero hubo "esfuerzos internos para evitar temas LGBTQ" que Pete Docter, director creativo del proyecto y realizador en la sombra de Inside Out 2, ejecutó de primera mano para complacer al estudio matriz, Walt Disney.

Docter, responsable de la primera entrega de Del Revés, no figura sin embargo como co-director de la película de Kelsey Mann, uno de los talentos del estudio elevados a director durante la época de pandemia, precisamente esa que muchos empleados despedidos de Pixar califican la más libre creativamente de Pixar antes de que Docter tomara el poder tras la marcha de John Lasseter por un oscuro caso de comportamiento inadecuado.

El resultado, que "la cultura interna de Pixar en este momento es realmente dura", dice un ex empleado. "Hay una cantidad increíble de personas que dicen: 'Ya no puedo hacer esto", aseguran a IGN. Aunque Docter, responsable de otros éxitos del estudio como Up, Toy Story o Wall-E, es una figura apreciada e indiscutible, su capacidad como gestor del estudio sí ha sido cuestionada. "El resultado en taquilla de Inside Out 2 es resultado directo de la implicación de Pete. Pete es un genio. Nadie puede discutirlo", dice una de las fuentes.

El aspecto más polémico, o al menos con más efecto en la película al margen de la cultura empresarial interna de Pixar, ha sido la reticencia a tocar temas LGBTQ con los que se comprometió la compañía. Tras el fracaso de Lightyear, atribuido por Disney al beso homosexual entre dos mujeres que se puede ver en pantalla, la compañía parece haber cambiado de idea respecto a estos presupuestos y las notas para hacer de Riley "menos gay" fueron constantes.

Eso requirió importantes cambios en la iluminación y tono de las escenas de Riley y Val, que fueron rebajadas para evitar todo conato de "química romántica". "En la película que viste, nada sobre Riley dice que sea gay, pero se infiere en cierto modo en función de ciertos contextos. Y eso es algo que intentaron restar importancia en múltiples puntos", dice una de las fuentes. El objetivo, hacer de Riley un personaje "no canónicamente gay".

Un cambio de rumbo tomado en septiembre de 2023, con el final de las huelgas WGA y que obligó a reformular a toda prisa gran parte de la película, forzando una carga de trabajo sin parangón para los empleados de Pixar. "Un espectáculo de mierda", tal y como lo califica uno de ellos, subrayando la muy poco habitual cantidad de cambios, pequeños y grandes, ejecutados en la película final.