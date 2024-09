Javier Bardem estalla en el Festival de San Sebastián: "Esto es una encerrona"

En el marco del Festival de Cine Internacional de San Sebastián se ha rendido tributo al tristemente desaparecido Bigas Luna a través de su película Jamón, Jamón. Para ello querían reunir al reparto original encabezado por Javier Bardem y Penélope Cruz. Al homenaje sólo ha acudido Javier Bardem que ha acaparado todos los titulares en lugar del director al que querían homenajear.

El acto empezaba mal desde el minuto uno. Al entrar en el salón del Hotel María Cristina en el que iba a tener lugar, Javier Bardem reprochaba públicamente al organizador, el periodista e historiador Ramón Jiménez Fraile, lo siguiente: "Te voy a decir una cosa, no es lo que se nos había dicho. Estábamos esperando que fuera un acto íntimo de verdad. Es lo que habíamos manejado y eso no se ha respetado. Por respeto a Bigas Luna y su familia me he presentado, pero esto se llama encerrona".

Javier Bardem realizaba estas declaraciones ante los periodistas y fotógrafos y la hija del director catalán, Betty Luna. Fraile respondía que "la organización pide todo el perdón del mundo", pero el actor cortaba rápidamente para asegurar "hagamos lo que tengamos que hacer, me tengo que ir a coger un avión".

No es la primera vez que Javier Bardem genera polémica en un homenaje a Bigas Luna, el director que le dio su primera oportunidad en el cine en Las edades de Lulú. En 2022 el entonces director del Festival Internacional de Valladolid (SEMINCI), Javier Angulo, estallaba en los micrófonos de esCine contra Javier Bardem y Penélope Cruz por no acudir a la exposición que homenajeaba a Bigas Luna con motivo del 30 aniversario de Jamón, Jamón. Una exposición que había promovido la viuda del director.

Javier Bardem y Gaza

Este Festival de San Sebastián Javier Bardem parece empeñado en acaparar toda la atención. Este fin de semana recogía el Premio Donostia que el certamen le concedió en la edición de 2023 pero que no recogió por la huelga de actores de Hollywood. Este año sí se ha presentado a recogerlo y durante su discurso dedicó buena parte del mismo a hablar de Gaza, llegando a asegurar que "los crímenes contra la humanidad de Israel en Gaza" le impiden "celebrar nada".