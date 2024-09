Una película sobre la tauromaquia es muy poco habitual en los tiempos que corren. Que un festival de cine de la importancia del de San Sebastián la seleccione para su Sección Oficial todavía más. El hecho de que pueda ganar dicho festival sería impensable. Sin embargo, todo apunta a que Tardes de soledad, la nueva película de Albert Serra se alzará o con la Concha de Oro o cuanto menos una Mención Especial del jurado.

El director Albert Serra (Pacifiction, La muerte de Luis XIV...) es uno de los más peculiares pero también de los más internacionales siendo un referente del cine europeo contemporáneo. En su haber tiene premios tan prestigiosos como un premio especial en Cannes por Liberté, un Leopardo de Oro en el Festival de cine de Locarno y nominaciones en premios de medio mundo, como los Premios César, los Oscars franceses.

El largometraje documental sigue al torero Andrés Roca Rey y su cuadrilla en todos los aspectos de la tauromaquia: el ritual mientras se viste, los trayectos en coche con su cuadrilla hasta los ruedos, las faenas...

Boicot de Pacma

El partido animalista pidió públicamente que el Festival de San Sebastián retirase de su programación la película de Albert Serra. Un grupo reducido de personas, las justas para sujetar una pancarta, se "manifestaron" delante del Kursaal. El director del certamen, José Luis Rebordinos, salió al exterior para hablar con ellos, comunicarles que las proyecciones seguirían adelante e incluso los invitó a entrar en la sala a verla para poder juzgarla.

El director en rueda de prensa explicó que era "ridículo" pedir la retirada de la película, "cualquier obra de arte, los cuadros están llenos de guerra y personas malas retratadas en los museos, por qué no los quitan, no tiene sentido. La obra de arte está ahí para ser testigo de sí misma, no otra cosa". Además ha añadido que "sobre el compromiso y el valor" del torero "hay una cierta fascinación".

Lo cierto es que Tardes de soledad tiene prácticamente llenas casi todas las sesiones y es muy difícil conseguir una entrada. Ha sido uno de los temas recurrentes de conversación en los corrillos de los periodistas, taurinos o antitaurinos, y prácticamente todos dan por supuesto que saldrá del Festival de San Sebastián con premio, ya sea la codiciada Concha de Oro (premio a la Mejor Película siendo el máximo galardón del certamen) o al menos una Mención Especial. La sorpresa sería que se fuera de vacío.