Esta 72ª edición del Festival de San Sebastián que termina se recordará por el hito no sólo de que un documental haya ganado su gran premio, la Concha de Oro, sino porque el mismo vaya sobre la tauromaquia. Tardes de soledad, del siempre interesante y también inclasificable Albert Serra, se ha impuesto sin ninguna sorpresa. Desde su primera proyección en el festival en todos los corrillos de periodistas cinematográficos no se hablaba de otra cosa, ¿has visto la película de Serra? De hecho, para las siguientes sesiones era misión imposible conseguir una entrada.

Tardes de soledad es un documental que sigue al torero Andrés Roca Rey y su cuadrilla en todas las facetas de la tauromaquia: el ritual de vestirse, los largos trayectos en coche, las faenas en las plazas de toros… La película todavía no tiene fecha de estreno prevista, pero seguro que seguirá dando que hablar. Ernest Urtasun, ministro de Cultura y enemigo de la tauromaquia, ha declarado que irá verla.

Albert Serra con la Concha de Oro.

Un emocionado Albert Serra, aunque luego declara que los premios no le importan, subía al escenario del Kursaal a recoger la Concha de Oro. En primer lugar agradeció el premio "al jurado formado por gente que aprecio y respeto, al festival por seleccionador la película, al equipo sobre todo a la parte de imagen y sonido" y "finalmente e inevitablemente a los protagonistas de la película porque son interesantes, acercarse a este grado de intimidad de una gente que es bastante singular fue un privilegio, un honor y también hay que agradecerles este acceso tan abierto, esta obertura de mente de permitir que gente como nosotros estuviéramos allí".

Y los citó con nombres y apellidos: "A Andrés Roca Rey, a la cuadrilla, al mozo de espadas, gracias también a los que intercedieron, Roberto Domínguez y Joserra Lozano, gracias a ellos que la película existe y tiene este lado genuino que no se puede encontrar en tantas otras películas. Solo el cine de autor con carácter un poco osado puede atreverse a ir al fondo de la cuestión, incluida ésta". Tardes de soledad también ha ganado el Premio Feroz Zinemaldia 2024 que otorga la crítica cinematográfica.

Palmarés 72ª edición de San Sebastián

El jurado oficial ha otorgado además la Concha de Plata ex aequo a la Mejor Dirección a dos debutantes: Laura Carreira y Pedro Martín Calero, por On Falling y El llanto respectivamente. El caso de El Llanto es muy notoria al tratarse de una película de género, no muy habituales en los grandes festivales.

En el apartamento interpretativo la Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista ha recaído en Patricia López Arnaiz por su papel en Los destellos, tercer largometraje de Pilar Palomero. El festival de San Sebastián decidió eliminar las categorías masculina y femenina unificándolos en un sólo premio por el que compiten todos los actores. La mejor interpretación de reparto ha sido para Pierre Lottin por Cuando cae el otoño, de François Ozon, que ha ganador junto a Philippe Piazzo el premio a mejor guion. El galardón a la mejor fotografía lo ha recibido Piao Songri por la película china Bound in Heaven, ópera prima de Huo Xin.

El Premio Especial del Jurado ha ido a parar a The Last Showgirl, dirigida por Gia Coppola, para reconocer el trabajo de su elenco de actrices y actores, entre quienes figuran Pamela Anderson, Kiernan Shipka, Brenda Song, Billie Lourd, Dave Bautista y Jamie Lee Curtis. "Por su alta calidad interpretativa, repleta de verdad y de matices, que con gran sutileza y contención nos acerca a los sentimientos de un grupo de personas que debe enfrentarse a un oficio que se pierde, a un mundo que se acaba", dice el acta.