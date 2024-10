Andrés Arconada habla de la secuela de Joker que lleva por título Joker: Folie à Deux. La primera entrega tuvo "mucho éxito al contar la historia del villano por excelencia de Batman alejándose de los cómics". Todd Phillips "nos blindaba una visión de un tipo muy peculiar y esa película me gustó con unas interpretaciones magníficas".

Su secuela, Joker: Folie à Deux, ha despertado en el crítico de Libertad Digital y esRadio "mucha curiosidad tras su paso por el Festival de Venecia ya que no me podía creer que fuera tan mala". Pues efectivamente, "es mala porque no interesa lo que cuenta, una primera mitad donde Joker está ingresado en una institución y una segunda con el juicio, bastante tedioso por otro lado.

A ello sumamos que la película es un musical "y está llena de canciones interpretadas por Lady Gaga y por el propio Joker". En definitiva, la secuela de Joker es un "batiburrillo en el que el espectador se irá aburriendo".

Andrés Arconada salva sólo a los actores (Joaquin Phoenix y Lady Gaga) y le gusta incluso "que haya guiños a otros villanos de Batman". Sin embargo, lo primordial es que "necesitamos una película como la anterior en la que se contaban cosas". Por todo ello, "dudo mucho que haya tercera entrega y os aviso que saldréis defraudados".