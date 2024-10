4 / 6

'La desconocida'

La desconocida, basada en la novela de Rosa Montero y Olivier Truc, será dirigida por Eva Vives (El cuento de la criada, All about Nina), directora que trabaja en EEUU. La película es producida por Matías Mosteirin, Pola Zito y Leticia Cristi de K&S Films. La adaptación seguirá los pasos de la inspectora Anna Ripoll, quien deberá desentrañar el misterio de una mujer que apareció inconsciente dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona y pos supuesto no recuerda nada.