Las redes sociales esconden muchos peligros, nos advierten una y otra vez no sin razón. Desde dependencia a estafas, pasando por pervertidos tras perfiles falsos. Sin embargo, en ocasiones están llenas de humanidad que puede incluso salvar vidas.

Bob Trevino likes it es una película que está basada en hechos reales, concretamente cuenta la historia personal de la directora (Tracie Laymon) que buscando en Facebook a su padre encontró a otro Bob Trevino con el que surgió una gran amistad.

La historia es la de Lily (Barbie Ferreira), una joven de 25 años totalmente rota por dentro. Siendo tan sólo una niña fue abandonada por su madre drogadicta, hecho del que la culpa su narcisista padre que siempre que puede le recuerda que arruinó su vida por el mero hecho de existir. Él vive obsesionado con volver a encontrar el amor a través de las aplicaciones de citas.

La joven Lily no tiene mucho a lo que agarrarse, vive como interna de una chica en sillas de ruedas a la que cuida. No tiene amigos, cada vez que publica algo en Facebook jamás obtiene un "me gusta". Brillante escena en la que le cuenta a una terapeuta su vida y ésta termina llorando con Lily siendo la que la calma a ella.

Tras una nueva discusión bastante desagradable con su distanciado padre, éste no le responde a las llamadas ni le contesta a los mensajes. Lily intenta buscarlo en Facebook dando con un perfil sin fotografía con el mismo nombre que su progenitor. Pronto se dará cuenta de que no es él, sin embargo, al otro lado hay también un hombre solitario de mediana edad que comienza a darle "me gusta", de ahí el título de la película, a sus publicaciones.

Ese otro Bob Trevino (John Leguizamo) está casado y comparte con Lily que también está roto por dentro, por un motivo que tendrán que descubrir en la película. Descrito así el argumento podría resultar un tanto siniestro, sin embargo, la relación que se establece entre Lily y Bob es pura y sanadora. Ella ve en él la figura paterna que nunca ha tenido, él ve en ella la hija que nunca tuvo.

Tracie Laymon en Seminci.

Bob Trevino likes it ha sido proyectada en la Sección Oficial de la Seminci de Valladolid y ha sido recibida con un largo y sonoro aplauso en un repleto teatro Calderón. Uno de los secretos de la película es que su directora ha sabido encontrar el tono perfecto: un melodrama con toques de humor que sirvan de respiro al espectador, un guión inteligente y todo ello sustentado por dos magníficas interpretaciones por parte de Barbie Ferreira y John Leguizamo. Y lo que es más importante, no se lame sus heridas.

Pese a tratarse de su vida, la directora no ha querido regodearse en sus miserias, y tenía material de sobra, sino iluminar la oscuridad. Bob Trevino likes it es el ejemplo perfecto de que este mundo está plagado de personas buenas que desinteresadamente están dispuestas a ayudar al prójimo. Los viles, que los hay, hacen que lo olvidemos.

Si acuden a una sala de cine a ver esta película les aseguro que se reconciliarán con el ser humano. La directora ha querido que el mundo conozca, no su historia, sino la del hombre que la salvó simplemente sabiendo escuchar y estando ahí. Ojalá más Bob Trevino en el mundo.

Bob Trevino likes it tiene distribución en España a cargo de Contracorriente Films y se estrenará en salas en 2025.