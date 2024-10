Un niño de sólo 6 años cuenta a sus padres un incidente de índole sexual con un compañero de clase. Éstos, alarmados, se ponen en contacto con el colegio que organiza una reunión con la madre viuda del otro menor implicado para buscar una "solución".

Halfdan Ullmann.

Esta es la historia que plantea La Tutoría (Armand), película proyectada en la Seminci de Valladolid que supone el debut en la dirección del joven cineasta noruego Halfdan Ullmann Tøndel, nieto de los míticos Ingmar Bergman y Liv Ullmann. Pocas películas habían despertado en el certamen tanto interés a priori como La Tutoría, principalmente porque salió premiada del Festival de Cannes (mejor primera película) y, evidentemente, por el pedigrí de su director, su familia forma parte de la historia del cine europeo.

Arrancamos con una joven profesora muy voluntariosa que quiere solucionar este incidente. La primera que llega es Elisabeth (Renate Reinsve), madre de Armand, el niño "agresor". Posteriormente llegarán Sarah y Anders, padres de Jon, el niño "agredido". La dirección del colegio deja en un primer momento el peso del diálogo a la profesora, pero pronto intervendrán, quedando el asunto de los menores relegado a un segundo plano. ¿Realmente qué pasó en aquel baño ese día? ¿Realmente le importa a alguien, salvo a la profesora?

El director ha sabido dosificar muy bien la información al espectador: las versiones contradictorias, las dudas sobre el relato de Jon con un vocabulario que no es propio de un niño de 6 años... El problema entre los menores poco a poco irá quedando en un segundo plano para que el espectador vaya descubriendo qué relación tienen los niños, los padres de ambos y qué intenciones reales esconden unos y otros.

Fotograma de La 'Tutoría'.

Halfdan Ullmann ha sabido crear una atmósfera claustrofóbica recurriendo a planos muy cerrados y cercanos a los personajes. En La tutoría construye una trama sobre niños sin que aparezcan en la que en la hipercivilizada sociedad noruega, tan dada a lo políticamente correcto, se puede llegar a perder los nervios precisamente por no llamar a las cosas por su nombre. Pero sobre todo el director ha sabido escoger muy bien a su protagonista absoluta, Renate Reinsve, que nos sorprendió a todos en La peor persona del mundo.

Numerosos críticos han querido ver un parecido en la forma de tratar a los personajes femeninos de Halfdan Ullmann respecto a su abuelo. El joven director noruego al ser preguntado por ello en esCine bromeaba asegurando: "es porque he escogido el nombre de Elisabeth que mi abuelo usó en Persona", personaje que interpretó por cierto su abuela Liv Ullmann. Pero el director nos cuenta en la misma entrevista que si de alguien bebe su cine es de Buñuel.

La Tutoría puede llegar a descolocar al espectador, incluído a mí, en el tercio final de la película cuando el director recurre a escenas simbólicas con música y baile que no ayudan en absoluto a la resolución de la trama. Suponemos que se trata de marca de la casa. No obstante, en el cómputo general La Tutoría es una película cuanto menos interesante y muy inquietante. El director tiene futuro, no lleva el apellido de adorno.

La Tutoría se estrenará en los cines de toda España en 2025 de la mano de Avalon.