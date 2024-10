Andrés Arconada habla esta semana de Salve María, última película de Mar Coll. "una directora que hace un cine muy rompedor con ideas que me trastocan y me hacen seguir con atención". la historia se centra en María, una joven escritora que acaba de tener un hijo y "desde las primeras secuencias vemos que no es muy feliz ni sabe atender a ese niño, que está presente en toda la película".

Un día ve en TV cómo una madre ha asesinado a sus hijos gemelos ahogándolos en la bañera y "entra en bucle de obsesión de si ella podría ser capaz de asesinar a su propio hijo por la intolerancia que le produce".

El crítico de Libertad Digital y esRadio explica que "entramos en una espiral en la que tanto su matrimonio, el marido no la entiende, y su vida cambian radicalmente". Sentimientos de "agobio y obsesión hacen que el espectador no sepa cómo va a acabar". Arconada reconocer que "es una película difícil, no de grandes públicos sino para espectadores que busquen algo nuevo y provocador".