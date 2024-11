La Navidad llega antes, incluso en el cine. Estamos a principios de noviembre y llega Red One, película que cumple con todos los tópicos del cine navideño. A 24 horas de la Navidad Papá Noel es secuestrado.Callum Drift (Dwayne Johnson), jefe de seguridad del Polo Norte debe devolver a Papá Noel al Polo Norte a tiempo para las fiestas y salvar así la Navidad. Tirando del hilo llegará hasta Jack O'Malley (Chris Evans), uno de los cazarrecompensas más conocidos del planeta.

Dwayne Johnson y Chris Evans deberán hacer equipo, de esos en los que uno no soporta al otro, para encontrar a Papá Noel. Red One es una película familiar dirigida por Jake Kasdan, responsable de títulos gamberros como Bad teacher o Sex Tape. Como ocurriera con Santiago Segura en España y su Torrente, Kasdan se pasó al cine familiar con la nueva saga de Jumanji recaudando más de 1.000 millones de dólares en taquilla. Red One tiene un presupuesto de más de 250 millones de dólares.

Red One es puro entretenimiento, sin más pretensiones. Cine familiar, en este caso navideño, que cumple con todos los tópicos que cuenta con un reparto espectacular. A los ya citados Dwayne Johnson y Chris Evans se unen el fantástico JK Simmons, nunca hemos visto un Papá Noel más en forma, y la siempre efectiva Lucy Liu, la que fuera en otro tiempo llamada a liderar el star system de Hollywood. En Red One hay hasta osos polares que hablan y se apellidan García. Bienvenida la Navidad.