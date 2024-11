Andrés Arconada habla esta semana de Wicked, un "musical puro y duro". Es la adaptación, explica, del musical que lleva 21 años en cartel en Broadway y 18 en Londres. En España llegará al teatro, para lo que fue creado, en octubre de 2025. Pero esta semana llega la adaptación cinematográfica que tanta expectación ha levantado y que Jon M. Chu, su director, ha dividido en dos partes.

"Es incomprensible que un musical que dura 2:40 horas con descanso incluido se convierta en una primera parte de 2:40 horas y una segunda parte, que se estrenará en las navidades de 2025, que dura lo mismo", explica el crítico de Libertad Digital y esRadio. La explicación del aumento de duración se debe, apunta Arconada, a que "se ha alargado un argumento muy pequeño que en el teatro está lleno de giros con un ritmo frenético". Algo que pierde en el cine.

Wicked es la precuela de El mago de Oz donde nos van a contar cómo un día la Bruja Mala del Oeste (Cynthia Erivo) y la Bruja Buena del Norte (Ariana Grande) fueron amigas y en qué momento Elphaba se convierte en malvada mucho tiempo antes de que Dorothy llegara hasta la tierra de Oz.

Andrés Arconada destaca que Wicked es una superproducción con un gran presupuesto y que lo mejor que tiene es reparto "que está estupendo, destacando el debut a lo grande de Ariana Grande haciendo de la Bruja Buena del Norte, "típica princesa de cuento muy guapa y no tan tonta como aparenta" que conocerá a una niña que nació de color verde, la Bruja Mala del Oeste, y que no lo ha tenido nada fácil en la vida.

Pese a que en España los musicales en el teatro funcionan muy bien, no lo hacen tanto en el cine más allá de películas como Chicago. Arconada concluye con un "me gusta Wicked" porque "me gustan los musicales pero tiene mucho ruido y poco contenido para lo que dura".