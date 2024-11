Silvia Abril sobre 'Mamen Mayo', una nueva serie: "Esta comedia es un bálsamo para los tiempos que corren"

Mamen Mayo es una nueva serie española donde la mediadora de herencias Mamen Mayo y su equipo de mediación intentan resolver los conflictos de intereses dentro de familias enredadas que luchan por conseguir herencias.

En el reparto principal de Mamen Mayo aparecen actores de peso como Silvia Abril, que hace de Mamen, la protagonista. En la serie también están presentes Pablo Capuz, Mona Martínez, Clara Sans, Toni Acosta, Óscar de la Fuente, Francisco Reyes o Javier Pereira.

Tribunales

La serie consta de ocho capítulos con una duración 30 de minutos, en los que un bufete de abogados tratará de que un caso de herencia no llegue a los tribunales. Se lo encargan a la abogada Mamen Mayo para que medie entre ellos para llegar a un acuerdo.

Silvia Abril, la actriz comediante y protagonista de esta serie, ha estado en el programa esCine en esRadio dando detalles de la serie. Silvia asegura durante una entrevista con Sergio Pérez que cuando las cosas son "tan dramáticas acaban siendo ridículas y puedes reírte". Más tarde, la actriz ha explicado que en la serie "te ríes siempre menos en el final de los capítulos, ya que es dramático y se te escapa una lágrima".

La serie contiene "gran carga emocional" y Silvia asegura que "uno de los hermanos actúa así porque esconde algo que los demás desconocen", para continuar diciendo que "cada capítulo acaba bien porque Mamen Mayo aprieta y consigue su objetivo".

Comedia sensible

Por otro lado, la actriz cuenta que la serie se puede ver "del tirón" porque son episodios cortos. Además, cree que el espectador va entendiendo las cosas según pasan los capítulos. En cuanto a la sensibilidad y el drama que contiene la serie, Silvia asegura que "cuando estamos faltos de amor desarrollamos actitudes feas con los demás".

"No siempre triunfa el amor, por ello, esta comedia es un bálsamo para los tiempos que vivimos", dice. Normalmente las comedias tienen un ritmo más rápido, en este caso, tiene mérito porque han sabido ralentizarla para que los espectadores puedan degustarla.

Se trata de una "comedia fina y delicada que te lleva a la sensibilidad y la emoción". "Se puede dar una reconciliación siempre, no hay que partir por la mitad si no llegar a acuerdos para compartir", sugiere Silvia. En Mamen Mayo se dan disputas constantes, Mamen Mayo no se habla con su hermana mientras media con dos hermanos que tampoco se hablan.

"La serie enseña a una mujer que no esconde sus arrugas ni su edad, mostrándose como es cada uno", concluye la actriz. Mamen Mayo puede verse en SkyShowtime. Es la primera serie española que se emite en esta plataforma.