Miguel Herrán: "No le importa la fama ni la considero un problema"

Con motivo del estreno de la serie de Netflix Asalto al Banco Central, protagonizada por Miguel Herrán, Andrés Arconada ha entrevistado al actor en el programa de esRadio Una Hora Contigo. Un episodio especial, ya que el presentador entrevistó al actor por primera vez tras ganar el Goya y siempre ha seguido su trayectoria desde el principio, destacando sobre Herrán que es "un trabajador, un hombre con mucho talento que se lo ha currado, además de ser uno de los actores jóvenes con mejor trayectoria y mayor proyección de futuro".

Comparación con La Casa de Papel

La trama de la serie se basa en hechos reales y cuenta la historia de 11 encapuchados que entraron en la sede del Banco Central de Barcelona tras el Golpe de Estado en 1981, secuestrando a 200 rehenes a cambio de liberar al coronel Tejero y otros responsables del 23F. "Es una historia muy poco explorada y muy interesante", ha dicho Herrán sobre el argumento. Además, cabe mencionar que este tipo de proyectos no solo van dirigidos al público más adulto, sino también a los jóvenes, que pueden conocer un poco más de la historia a través de este tipo de contenidos. Como ha afirmado Herrán, "además de entretener, se puede aprender historia del país, ya que explica cómo se ha llegado al momento actual".

Por otro lado, Herrán ha alabado el trabajo del director Daniel Calparsoro debido a su manejo del ritmo, la verdad y, sobre todo, la libertad que ha dado a los actores para interpretar a sus personajes, permitiéndoles improvisar y no imponiendo ningún tipo de limitación.

Herrán se ha sincerado sobre el personaje al que da vida en la serie, ya que el personaje real hace un cameo en la serie. "Es una persona empática y muy buena, cuidaba la integridad de sus compañeros y la de los rehenes", ha argumentado Herrán, a pesar de tratarse de un personaje complicado, un ladrón. Además, Herrán ha señalado que el vestuario también le ayudó a meterse en la piel del atracador, que tiene ese toque de soberbia.

La mirada de Miguel Herrán

"Los personajes más ricos para interpretar no son los que más hablan", ha afirmado Herrán, ya que a través de los gestos y las miradas se pueden explicar los objetivos de los personajes, aunque a nivel actoral es más complejo y requiere de mucha concentración y escucha por parte de los demás compañeros.

Asimismo, el director Daniel Guzmán —descubridor de Herrán, a quien el actor considera "como un hermano mayor", ya que tuvo una infancia complicada— siempre ha dicho que le ha fascinado la mirada del actor, siempre tan versátil en los roles que interpreta.

Sobre la industria

Herrán ha dicho en el programa que, tras ganar el Goya a Mejor Actor Revelación por la película de Guzmán A cambio de nada (2015), estudió dos carreras —teatro y cine— y después se hizo académico.

"Lo más fácil es hacer drama", ha declarado Herrán, ya que se puede llegar a la emoción del personaje a través de métodos de interpretación que tienen en cuenta la memoria emotiva. Por el contrario, lo más difícil es la comedia, así como la acción, debido a que requiere de un gran control y coreografía de todos los elementos cinematográficos, como la luz, el sonido, los actores, etc.

La interpretación le cambió la vida y le ha enseñado muchas lecciones, una de ellas: "aprender a no juzgar a la gente" al ponerse en la piel de los personajes. Aunque en un principio nunca pensó en dedicarse a la actuación, sino que fue algo que se le presentó y lo aprovechó. De hecho, se consideró actor por primera vez tras acabar el rodaje de Modelo 77, como ha confesado a Arconada.

Por otro lado, Herrán ha dicho que no ha visto series y proyectos en los que aparece, como Élite o La Casa de Papel, ya que no le gusta verse especialmente. Por el momento, todavía no ha visto Asalto al Banco Central.

Herrán ha comentado que se sigue poniendo nervioso al empezar un nuevo proyecto, aunque ama su profesión, pues "lo bonito de este trabajo es que siempre es diferente" —los compañeros, las productoras, etc.—, como ha afirmado Herrán. Además, cabe destacar que, con la llegada de las plataformas, las cosas también han evolucionado en el audiovisual.

La fama y trabajar con directores de renombre

El cine, las series y la fama van unidos. En este caso, el actor ha comentado que no le importa la fama, ni la considera un problema, "sino que es una situación diferente a la de otra persona que no la tenga".

"Para escoger los personajes y proyectos me baso en tres cosas —además del momento en el que esté en mi vida y lo que necesite—: el dinero, la pasión y el prestigio". En este último caso, ha avanzado en el programa que va a interpretar a un padre que acaba violando a sus hijos, lo cual, a nivel interpretativo, es un reto para el actor.

Herrán ha trabajado con directores de renombre como Daniel Guzmán, Salvador Calvo, Alberto Rodríguez y José Luis Cuerda. El actor ha subrayado que este último era un director difícil con el que trabajar, ya que dejaba el trabajo en manos de los actores y no respondía ni daba directrices. Por lo tanto, Herrán ha hecho hincapié en que la teoría y los rodajes son dos escenarios completamente distintos, ya que en las grabaciones hay muchos factores que pueden cambiar los esquemas.

¿Dirigir?

Arconada le ha preguntado sobre su posible paso a la dirección en un futuro, a lo que Herrán ha contestado que "para eso me queda bastante, aunque siempre es algo que he tenido en mente". Esto supondría cerrar el círculo profesional de su trayectoria como homenaje a Daniel Guzmán, quien le cambió la vida al actor.