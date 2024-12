La obsesión "woke" alcanza Harry Potter: el cambio de raza de Snape molesta a los fans

La serie de televisión que volverá a adaptar las siete novelas del célebre Harry Potter creado por J.K. Rowling se encuentra su primera piedra en el camino. La ambiciosa ficción, que ahora mismo concentra gran parte de los esfuerzos de su estudio, Warner Bros, se encuentra ahora mismo en proceso de casting, con actores como el nominado al Oscar Mark Rylance (El Puente de los Espias) previsto para incorporar al popular director de Hogwarths, Dumbledore.

Pero el estudio no ha encontrado el mismo aplauso en otra de sus decisiones, la referente a uno de los personajes más populares de la saga: el profesor Severus Snape. Mientras en las películas fue el fallecido Alan Rickman el encargado de encarnar a este antagonista de Harry Potter, en la serie televisiva sería el actor británico de origen ghanés Paapa Essiedu el que tiene todas las cartas para resultar elegido.

Alan Rickman como Snape | Warner

¿Concesión racial a las cuotas de inclusividad habituales en Hollywood? HBO podría haberse encontrado aquí un territorio difícil, con los fans de la franquicia comentando las muchas diferencias en esta nueva caracterización en redes sociales. Ya el pasado verano, en el inicio del proceso, la convocatoria de la compañía señalaba en su comunicado que sus audiciones serían "inclusivas y diversas", lo que podría abrir la puerta a un Harry Potter de otra raza.

Precisamente, quien más conflictos ha tenido con la ideología woke ha sido la propia J.K. Rowling, con sus constantes declaraciones en redes sociales contra las políticas trans del gobierno británico. Un activismo con el que se habría ganado la animadversión del antiguo reparto de las populares películas. La escritora, a diferencia de muchos seguidores, no se ha manifestado al respecto.

La escritora británica está, de hecho, enredada en la enésima polémica con The New York Times, cuna de las élites estadounidenses, que menospreció la reciente quema de libros por parte de ciertos sectores que la acusan de traicionar el "feminismo real". Rowling, por su parte, ha denunciado "miles de amenazas de muerte, violación y violencia" a ella y su familia, con una mujer trans publicando "la dirección de mi casa con una guía para fabricar bombas".

Lo cierto es que, en todo caso, a Essiedu, de 34 años, no le falta currículum. Nominado al Emmy por la miniserie I May destroy you, ha participado en producciones de la Royal Shakespeare Company como Hamlet o El Rey Lear, así como en series como Black Mirror o Gangs of London. Es un rostro habitual en series de la BBC, tanto en televisión como en radio.

Mientras y aparentemente incólume ante los rumores, HBO prosigue con su cadena de fichajes, que podría incluir a Cillian Murphy, premiado con el Oscar por su papel de Oppenheimer, ene l papel de Lord Voldemort. La serie adaptará un libro de J.K. Rowling por año, por lo que su duración se podría rondar una década, convirtiéndose en un nuevo emblema de la cadena de Juego de Tronos.