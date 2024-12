Hugo Silva: "Tuve que aprender a gestionar la fama"

En el programa de Una hora contigo, Andrés Arconada ha entrevistado al actor Hugo Silva por su película Desmontando a Lucía.

"Un thriller, con mucho humor negro", según ha dicho Arconada, que trata sobre una mujer que acaba detenida tras conducir el coche de su novio a toda velocidad. Además, los copilotos que iban en el coche desaparecen, lo que convierte a la protagonista en sospechosa, y será defendida por Simón (Hugo Silva), un abogado que se enamora de su clienta. "Es una película muy libre y atrevida", ha argumentado Silva, que además ha añadido sobre su personaje que "es muy divertido, ya que no tiene tanta moral como parece, lo que aporta libertad, es un buen tipo, muy bueno en su trabajo".

Aceptar el proyecto

"Una película que merece la pena verla e interpretarla", ha recalcado Arconada. El actor ha explicado cómo surgió la idea de aceptar el proyecto, al recibir un WhatsApp de Nacho López, quien, a su vez, conocía al director Alberto Utrera y puso en contacto a Silva para que leyera el guion. En ese momento, Silva estaba rodando Un amor (2023), papel por el que fue nominado al Goya, y se leyó el guion mientras trabajaba en la película de Isabel Coixet. El guion es una locura, "pero todo concuerda, me recordaba mucho al cine noventero, de Tarantino, los Coen, un cine sin complejos", ha afirmado Silva, por lo que acabó aceptando, a pesar de la gran cantidad de proyectos en los que estaba involucrado: Buscando a Coque (2024) y la primera temporada de Marbella (2024). Así, hubo un reajuste de fechas para que Silva pudiera participar en la película. "Estoy gozando mucho, me siento muy afortunado", ha dicho Silva sobre su trabajo.

Entre el reparto de Desmontando a Lucía se encuentran Julián Villagrán y Susana Abaitua, con los que ya había coincidido en otros rodajes. Silva ha destacado que ya había trabajado con ellos en otras películas, como 70 binladens (2018).

Visión de Silva sobre la interpretación

Por otro lado, Silva reconoce que cada vez que inicia un rodaje y tiene que afrontar un nuevo personaje, casi siempre sufre pequeñas crisis, ya que algunos de los factores para una buena interpretación son la conexión y la técnica, algo que no se planteaba el actor cuando era joven, ya que no tenía tanta experiencia. Además, Silva ha explicado que "lo más importante de un personaje es que funcione con la historia". En este sentido, el actor no es un fiel seguidor del Método, sino que se centra en la esencia del personaje y siempre con cierta distancia a la hora de interpretarlo.

El problema de la fama y su solución

"Yo siempre he querido hacer cine", ha dicho Silva, quien ha comentado con Arconada sus inicios en la industria con la serie juvenil Al salir de clase (1997), que lanzó su carrera y le sirvió para aprender las bases del oficio, junto a la escuela de interpretación, donde ya había estudiado durante tres años. "Una telenovela es una escuela brutal para la gente que empieza y un reto para la gente que lleva muchos años trabajando", ha subrayado Silva.

Después obtuvo más reconocimiento con la serie Los hombres de Paco (2005). "Gran parte de mi carrera se ha sustentado en esa serie y en ese personaje", ha destacado Silva, por lo que está agradecido. Además, Silva ha contado que, a partir de esta serie, empezó a saber decir "no" para poder avanzar en su carrera. Aunque ha tenido que aprender a gestionar la fama, ya que fue criticado por denunciar cualquier acción que le afectaba. Aceptar las situaciones fue lo que le ayudó a sobrellevarla. Por otro lado, ha destacado que la fama ha cambiado con las redes sociales, donde ahora los famosos son sus propios paparazzi.

En cuanto a las alfombras rojas, Silva reconoce que son parte del negocio, ya que pertenecen a la promoción y se incluyen dentro de los contratos. La mejor forma de sobrellevarlas es con buena actitud.

"Una de las grandes cosas que me ha dado esta profesión son las relaciones personales", ha afirmado el actor, ya que le han ayudado a enriquecerse vitalmente y aprender. Además, ha mencionado a Cádiz como su sitio mágico por su gente. Sus padres son del sur, aunque el actor es del barrio madrileño de San Blas.

Trabajos pendientes

Actualmente, Silva cuenta con dos grandes proyectos con dos directores con los que ya ha trabajado: un thriller dramático con Gracia Querejeta, "una de las mejores directoras de actores", según Arconada, y Manuel Gómez Pereira, con quien el actor ha hecho mucha comedia y va a repetir el género.

Pueden escuchar la entrevista íntegra pinchando en el play.