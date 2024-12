El 47, película ambientada en la Barcelona de 1978 sobre unos vecinos inmigrantes de otras zonas de España que se sentían abandonados por el ayuntamiento es la película más nominada en los Premios Goya con 14 candidaturas.

Le sigue como película más nominada La infiltrada, de Arantxa Echevarria, con 13 nominaciones, basada en hechos reales cuenta la historia de una policía nacional que se infiltró en ETA. Una película que no blanquea en absoluto a los terroristas, que de hecho no salen en absoluto bien parados.

La tercera película más nominada, con 11 candidaturas, es Segundo premio, de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez que nos hace viajar hasta la Granada de 1990 para contarnos la historia de un grupo de música. Es, y no al mismo tiempo, una película sobre Los Planetas. La película había sido la seleccionada por la Academia para representar a España en los Premios Oscar, pero pero precisamente casi al mismo tiempo conocíamos que no pasaba el primer corte, por lo que España no tendrá representación este año al menos en la candidatura de Mejor Película Internacional.

Pedro Almodóvar y su La habitación de al lado se tiene que conformar con el cuarto puesto con 10 nominaciones. A buen seguro al director manchego le han sabido a poco las nominaciones teniendo en cuanta que no cuenta con la principal, Mejor Película.

Ya dijimos en esCine que La habitación de al lado no es una buena película, que sólo se salvaban sus actrices.

Presencia de Hollywood en los Goya

En principio la alfombra roja de los Goya tendrá presencia internacional ya que Julianne Moore y Tilda Swinton están nominadas como Mejor Actriz por por La habitación de al lado. Comparten categoría con Carolina Yuste por La infiltrada, Emma Vilarasau por Casa en llamas y Patricia López Arnaiz por Los destellos. Carolina Yuste era quien ganó la categoría en los recientemente celebrados Premios Forqué.

En la categoría de actor protagonista los nominados han sido Alberto San Juan por Casa en llamas, Eduard Fernández por Marco, Alfredo Castro por Polvo Serán, Urko Olazabal por Soy Nevenka y Vito Sanz por Volveréis.

Por primera vez en la historia de los Premios Goya, la lectura de nominados no se ha realizado desde la sede de la Academia sino desde la ciudad anfitriona, Granada. Los actores Natalia de Molina y el actor Álvaro Cervantes han sido los encargados de leer los nombres. La gala de los Premios Goya será en la ciudad de La Alambra el próximo 8 de febrero.

Todos los nominados de los Premios Goya

Mejor Película

Casa en llamas

El 47

La estrella azul

La infiltrada

Segundo premio

Mejor Dirección

Pedro Almodóvar por La habitación de al lado

Arantxa Echevarría por La infiltrada

Paula Ortiz por La virgen roja

Aitor Arregi y Jon Garaño por Marco

Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez por Segundo premio

Mejor Actor

Alberto San Juan por Casa en llamas

Eduard Fernández por Marco

Alfredo Castro por Polvo serán

Urko Olazabal por Soy Nevenka

Vito Sanz por Volveréis

Mejor Actriz

Emma Vilarasau por Casa en llamas

Julianne Moore por La habitación de al lado

Tilda Swinton por La habitación de al lado

Carolina Yuste por La infiltrada

Patricia López-Arnau por Los destellos

Mejor Actor de Reparto

Enric Auquer por Casa en llamas

Salva Reina por El 47

Óscar de la Fuente por La casa

Luis Tosar por La infiltrada

Antonio de la Torre por Los destellos

Mejor Actriz de Reparto

Macarena García por Casa en flamas

María Rodríguez Soto por Casa en flamas

Clara Segura por El 47

Nausicaa Bonnin por La infiltrada

Aixa Villagrán por La virgen roja

Mejor Guion Original

Casa en llamas

El 47

La estrella azul

La infiltrada

Marco

Mejor Guion Adaptado

La casa

La habitación de al lado

Los destellos

Salve María

Soy Nevenka

Mejor Película Europea

El conde de Montecristo (Francia)

Emilia Pérez (Francia)

Flow, un mundo que salvar (Letonia)

La quimera (Italia)

La zona de interés (Reino Unido)

Mejor Película Iberoamericana

Agárrame fuerte

Ainda estou aqui

El jockey

El lugar de la otra

Memorias de un cuerpo que arde

Mejor Película de Animación

Buffalo Kids

Guardiana de dragones

Mariposas negras

Rock Bottom

SuperKlaus

Mejor Actor Revelación

Oscar Lasarte por ¿Es el enemigo? La película de Gila

Cuti Carabajal por La estrella azul

Pepe Lorente por La estrella azul

Cristalino por Segundo premio

Daniel Ibañez por Segundo premio

Mejor Actriz Revelación

Zoe Bonafonte por El 47

Mariela Caravajal por La estrella azul

Marina Guerola por Los destellos

Laura Weissmar por Salve María

Lucía Veiga por Soy Nevenka

Mejor Dirección Novel

Miguel Faus por Calladita

Pedro Martín-Calero por El llanto

Javier Macipe por La estrella azul

Sandra Romero por Por donde pasa el silencio

Paz Vega por Rita

Mejor Dirección de Fotografía

El 47

Guardiana de dragones

La habitación de al lado

La infiltrada

Segundo premio

Soy Nevenka

Mejor Montaje

El 47

La estrella azul

La infiltrada

Los pequeños amores

Segundo premio

Mejor Canción Original

Buffalo Kids

El 47

La guitarra flamenca de Yerai Cortés

La virgen roja

Segundo premio

Mejor Música Original

El 47

Guardiana de dragones

La infiltrada

La habitación de al lado

Verano en diciembre

Mejor Dirección de Producción

Casa en flamas

El 47

La infiltrada

La virgen roja

Segundo premio

Mejor Dirección Artística

EL 47

La habitación de al lado

La virgen roja

Segundo premio

Volveréis

Mejor Sonido

La estrella azul

La habitación de al lado

La infiltrada

La virgen roja

Segundo premio

Mejor Maquillaje y Peluquería

El 47

La habitación de al lado

La infiltrada

La virgen roja

Marco

Mejores Efectos Especiales

El 47

Guardiana de dragones (Dragonkeeper)

La infiltrada

La virgen roja

Marco

Mejor Diseño de Vestuario

Disco, Ibiza, Locomía

El 47

La habitación de al lado

La virgen roja

Segundo premio

Mejor Película Documental

Domingo Domingo

La guitarra flamenca de Yerai Cortés

Marisol, llámame Pepa

Mi hermano Ali

No estás sola: La lucha contra La Manada

Mejor Cortometraje de Animación

Cafuné

El cambio de rueda

La mujer ilustrada

Lola, Lolita, Lolaza

Wan

Mejor Cortometraje Documental

Ciao bambina

Els buits (Los vacíos)

Las novias del sur

Los 30 (no) son los nuevos 20

Semillas de Kivu

Mejor Cortometraje de Ficción