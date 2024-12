Warner se la juega con el nuevo Superman: lo que podría pasar si el nuevo trailer fracasa

Quizá no han sido conscientes, pero una batalla fratricida tiene lugar en el seno de las películas de superhéroes. Y no, no sería la previsible de Marvel contra DC, dos empresas rivales que se disputan las franquicias en las que Hollywood ha obtenido sus mayores beneficios en los últimos quince años. Se trata de una guerra fraticida entre un universo y otro, entre dos autores de bandera y las dos versiones de un personaje, Superman, que cada uno de ellos ha abanderado.

El tráiler de la nueva película de Superman dirigida y escrita por James Gunn, llamada a reiniciar el universo DC de Warner para, se supone, precipitar al estudio a una nueva era de éxitos, ha generado la polémica esperada entre los seguidores del "hombre de acero" Henry Cavill y la nueva apuesta del estudio, David Corenswet, que toma el traje kryptoniano después del proyecto inacabado del anterior responsable Zack Snyder.

Todo lo sucedido en DC desde el despido de Snyder en 2017 y el remontaje de Liga de la Justicia daría para un folletín. Cómo el estudio ha pasado de manos en sucesivas ocasiones, reiniciado de manera más o menos suave la línea argumental iniciada por El Hombre de Acero de 2013, en la que se presentó a Henry Cavill como personaje titular, y cómo éste ha recaído finalmente en James Gunn, que decidió adjudicarse una nueva película con una nueva versión para sí mismo, ha dividido a los fans que durante el día de hoy, y mañana, y al siguiente, clamarán por quién es el verdadero Superman. Porque entre tanto han tenido lugar varias idas y venidas verdaderamente mareantes, incluyendo el anuncio frustrado del propio Cavill tras su aparición en los títulos de crédito de Black Adam.

Un lío, lo sabemos. En todo caso, el tráiler está aquí, y promete aquello que Gunn ha venido anunciando en sus múltiples apariciones en redes sociales: una película más ligera en un nuevo universo influido por todas las anteriores versiones. ni tan clásica como la original de Richard Donner y Christopher Reeve ni tan oscura y concentrada como la de Snyder y Cavill. Que el resultado sea un éxito influirá en el futuro inmediato de este nuevo universo de superhéroes cuya creación viene precedida de decepción y división, no ilusión, y en la que se habla incluso de la venta de los derechos de los personajes a otro estudio para así obtener la tan ansiada liquidez que buscar Warner Bros.

David Corenswet (Twisters) es el nuevo Clark Kent/Superman, y Rachel Brosnahan la periodista Lois Lane. Nicholas Hoult es el próximo Lex Luthor en un filme cuyo argumento se guarda con siete llaves, pero que no será un relato de orígenes e incluirá diversas apariciones de otros héroes de este nuevo devenir argumental.