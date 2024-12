Aldo Comas retrata a la izquierda "woke" en esRadio: "Me río de una feminazi amenazándome de muerte"

El productor y guionista Aldo Comas, marido de la actriz Macarena Gómez, intervino en Es la mañana de Federico para responder a las terribles críticas sufridas por la pareja a raíz de su reivindicación en los pasados premios Forqué, en los que la pareja reclamó un mayor sentido de la justicia a la hora de denunciar presuntos abusos sexuales, y cómo el único efecto que se está consiguiendo es el descrédito de las propias denuncias.

El matrimonio recibió a raíz de esas declaraciones grandes dosis de odio y acoso por redes, deseando incluso la violación de la propia Macarena Gómez. Y por eso Aldo Comas quiso reiterarse, y a la vez explicar, sus palabras en Es la mañana de Federico de esRadio.

Mucha gente me dice bienvenido al club y amigos me han ayudado a capear la situación. No imaginaba que existiera semejante odio en algo que es de sentido común", dijo, señalando que también "mucho apoyo, también de mujeres".

"Hay una gran caza de brujas. No estaba en contra de Cristina Fallarás y su web pero que me pongan un pantallazo de alguien que dice que le babosearon y la tocaron, y otra de una violación múltiple, y no es lo mismo. Le están quitando importancia a las verdaderas víctimas", denunció en esRadio Aldo Comas.

Una de sus palabras más criticadas en las declaraciones de la alfombra roja de los Forqué es que por culpa de esas falsas denuncias están "todos los hombres cagados". Y a ello respondió tambien en el programa de Federico Jiménez Losantos: "No sabes si dar dos besos, dar la mano, o si por decir guapa y te denuncian por acoso. Está habiendo casos delirantes de la nueva sociedad woke que están haciendo mucho daño".

Aldo, que desveló esRadio tener trastorno de atención e hiperactividad, explicó que a él le "intentaron violar con 12 años" y que su "madre murió por sobredosis… Yo también tengo mis mierdas, con perdón". Precisamente por eso, el cineasta sabe bien que "un espacio seguro no es una red social, es un terapeuta, un psicólogo". Y ahora, en lugar de ese proceder, lo que parece haber son "señalamientos directos que hablar de un proceso terapéutico de un trauma pasado. Hay diez mil matices que se deben tener en cuenta y hemos recibido amenazar de muerte, que violen a mi mujer, peticiones de cancelación. Yo no me lo imaginaba, la verdad".

Federico llamó a esto "censura de toda la vida", un regreso al "puritanismo protestante más estricto" que empezó en Hollywood y "ahí va a terminar, espero". "Tradicionalmente el mundo del espectáculo era el más liberal del mundo. De siempre, y en cambio ahora se han convertido -porque es un negocio- en unos inquisidores, cuando antes les habían perseguido y ahora se ponen a perseguir ellos. Pero mientras te dejan la sociedad hecha unos zorros".

"La izquierda ha muerto de éxito, antes luchaban por causas nobles como sanidad y la educación pública, y una vez logrado esos grandes éxitos se ha quedado sin relato", continuó Comas, que subrayó que no quiere "defender ni a un partido ni a otro". Aunque, eso sí, en el contexto que vivimos y ellos mismos han creado, "Errejón ha pillado de su propia medicina".

Aldo Comas se abrió en esRadio a cómo se esta viviendo el MeToo español provocado por los medios de izquierda: "A mí me vino uno de los periodistas de la lista en un festival y me dijo que tuvo constancia de que estuvo en un evento donde tuvo constancia de que hubo un abuso sexual". Aldo y su mujer se preguntaron entonces si lo que pretendía era preguntarles "si fuimos testigos de un crimen y no hicimos nada o si nos estaba chantajeando".

"Me río de una feminazi amenazándome de muerte, pero le sacan punta a todo y con mi TDH llevo una semana de sufrimiento". Aldo dijo temer más por su mujer, que afortunadamente no lee los comentarios en redes, aunque ambos reconocen que "hemos abierto un melón espectacular que no se había abierto" hasta ahora .