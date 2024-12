Macarena Gómez y Aldo Comas destruyen las acusaciones del "MeToo" español: "Hay gente que se ha suicidado"

Los premios Forqué celebrados este fin de semana en Madrid han sido el escenario de muchas declaraciones, destacando las del matrimonio formado por el productor y guionista Aldo Comas y su mujer, la actriz Macarena Gómez, que se manifestaron a la contra del movimiento difamatorio de descubrir presuntos delitos sexuales asociado al Me Too y el entorno de la izquierda.

Comas pidió "que se denuncie", pero "que vayan a la Policía y no Instagram, que vayan a los juzgados y no a la tele, a donde se debe ir para denunciar algo tan asqueroso como un abuso de poder o una violación".

El artista aseguró que el "problema" de estos tiempos, "cuando tiramos demasiado de Instagram" el único resultado es que estamos "simplificando del discurso", dijo sin nombrar el reciente caso de la actriz Elisa Mouliáa y el político Íñigo Errejón, ni tampoco la cancelación de Carlos Vermut -judicializada por el director-.

Macarena Gómez y Aldo Comas destruyen las acusaciones del "MeToo" español: 🗣️ "Hay gente que se ha suicidado" 🗣️ "Están todos los tíos cagados" 🔗 https://t.co/kgBHwVnffp pic.twitter.com/xVmIq2nhIe — Libertad Digital (@libertaddigital) December 16, 2024

El guionista y productor aseguró en unas declaraciones a Europa Press en la alfombra roja de los Forqué que, en este contexto, están "todos los tíos cagados" y pagan "justos por pecadores". Matiza, que "está super bien" que se denuncie, "pero se ha de hacer con cuidado porque estamos hablando de una tema mayor. Todas las chicas que atisben a un desgraciado se vayan a Policía".

Su mujer, la actriz Macarena Gómez, corroboró este ambiente de miedo y aseguró junto a él que "lo que no se puede es ir difamando a gente ante los que no existe ningún tipo de acusación. Estoy muy en contra de lo que esta sucediendo, se hace daño a las carreras profesionales de muchos hombres porque se comentan cosas y se dicen cosas sin haber acusaciones de por medio".

Comas se mostró aún más contundente: "Ha habido gente que se ha suicidado" por este tipo de cultura acusatoria, y emplazó de nuevo a denunciar, pero "a través de los canales correctos, no me vale un pantallazo en Instagram. A mí me vale una denuncia ante un juez".