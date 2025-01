"Andrés Arconada es una las figuras más influyentes y respetadas del periodismo cinematográfico". "Arconada es un referente, todos los que entramos en la profesión miramos a Andrés como una referencia, no sólo profesional sino también ética". Nada como que te definan los compañeros de profesión con tanto cariño y admiración. La primera frase corresponde a Yolanda Flores, presentadora de De película en RNE que presentaba en el ayuntamiento de Madrid la ceremonia de entrega de premios de la Semana de Cine Español de Carabanchel. La segunda a David Martos, director de Kinótico, el otro Premio de Comunicación de esta edición.

Durante su presentación, Yolanda Flores ha destacado de Arconada que "sea un crítico y difusor que deja siempre una huella profunda que tiene un estilo único y claro, teniendo la capacidad para combinar el análisis riguroso con el lenguaje accesible". Además ha añadido que "sale de corazón de todos los que le queremos, yo que le conozco desde hace muchos años, es un ser excepcional, un grande y de él he aprendido la honestidad y el respeto".

Una vez en el escenario y con el merecido premio en la mano, Arconada ha recordado cómo "desde muy pequeño me ha gustado el cine y desde el primer momento aposté por el cine español porque es nuestro". Se ha acordado de su abuelo "que me llevaba al cine cuando era pequeño porque sabía que tenía pasión por Marisol, me llegué a ver una película 5 veces y me tenían que sacar arrastrando por las escaleras del cine de barrio donde se proyectaba porque el niño no se quería ir".

María Esteve, premio Puente de Toledo de esta edición, presente en el auditorio se emocionaba al escuchar las palabras de Arconada. También estaba presente Fiorella Faltoyano, homenajeada también es esta edición proyectando Asignatura pendiente, de nuestro compañero José Luis Garci. "Nos une una gran amistad", le decía Andrés desde el escenario.

El crítico de Libertad Digital y esRadio ha querido dar "las gracias a dos personas que han sido fundamentales en mi vida: por una parte a Teresa Velayos que fue mi mano derecha durante muchos años y me ayudó a entender este oficio, y en los últimos 15 años a Sergio Pérez, gracias a él en el día a día he ido creciendo y he ido aprendiendo y me ha conducido a este galardón".

Y por supuesto ha destacado un agradecimiento a "esRadio, donde llevo 15 años, porque es el medio que más libertad me ha dado y que nunca me ha puesto un cortapisas. Trabajar en esas condiciones es cojonudo porque normalmente no se trabaja así". También ha tenido palabras de cariño para David Martos: "Estoy encantado de compartir premio con Kinótico, grandes profesionales que no sé cómo llegan a todo".

Arconada ha sido el director y presentador de esCine durante 14 años en esRadio. Precisamente por su labor al frente del programa recibió en 2019 la Antena de Oro. Actualmente presenta Una Hora Contigo donde charla durante 60 minutos con un nombre importante de la industria española.