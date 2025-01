Hay dos películas que la pasión por los 80 vivida en Hollywood había perdonado... hasta ahora. Warner Bros se dispone a retomar dos de sus propiedades más míticas del cine Amblin producido por Steven Spielberg en aquella década, Gremlins y Los Goonies. El estudio, en su búsqueda de proyectos para próximos años, ha decidido desenterrar aquellos éxitos del cine familiar en forma de nuevas entregas.

No es la primera vez que ocurre. Los Goonies nunca tuvo secuela, y solo esporádicos titulares de su fallecido director, Richard Donner, o "fake news" difundidas por la red reavivaban el interés por la idea. En el caso de Gremlins, ya tuvo una segunda parte en 1990 de la mano del mismo director, Joe Dante, con razonable culto.

El estado de los Goonies es larvario, como poco. Deadline asegura que la idea se encuentra en la fase de tratamiento de guion, pero se desconoce si se tratará de una "legacy sequel" con el reparto original ya talludito, o bien un remake, o bien una combinación de ambas como fue, por ejemplo, el éxito de Sony Cazafantasmas: Más Allá.

De Gremlins, que recientemente estrenó la segunda temporada de un show animado para Max, se sabe que está envuelto Chris Columbus, el guionista de la original (y posterior director de la saga Harry Potter y Solo en casa, entre otros títulos).

Se trata de una de las muescas del calendario ideado por los copresidentes y directores ejecutivos Michael De Luca y Pamela Abdy, que recientemente trataron de recuperar sin éxito a Christopher Nolan tras su marcha a Universal con Oppenheimer. El realizador permanecerá en el estudio rival para realizar su próxima película, una adaptación de La Odisea de Homero.

El texto de Deadline abunda en las circunstancias de producción de los títulos de 2025 previstos por el estudio, encabezados por Superman y Mickey 17, film de ciencia ficción de Bong Joon-ho (Parásitos). Pero Warner ha de planificar la siguiente fase en su estrategia, y es ahí donde la publicación deja caer las dos obras citadas en el titular junto a otras entregas más avanzadas de propiedades del estudio.

De esa manera, a partir de 2026 podría esperar que Gremlins y Los Goonies se unan a proyectos ya establecidos para esas fechas como son The Hunt for Gollum, de El Señor de los Anillos, un nuevo reinicio de la saga The Matrix, una secuela de Prácticamente Magia y dos nuevas entregas del universo DC, Clayface y Supergirl, que empezó su rodaje esta misma semana.