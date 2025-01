'Emilia Pérez', película francesa hablada en español, arrasa en las nominaciones a los Oscar

Tras varios retrasos debido a los incendios en California que han afectado directamente a la ciudad de Los Ángeles, este jueves los actores Rachel Sennott y Bowen Yang han sido los encargados de dar a conocer las nominaciones de la 97ª edición de los Premios Oscar, que se celebrará el 2 de marzo.

Las apuestas estaban entre The Brutalist y Emilia Pérez, una película de tres horas y media de duración ambientada tras la Segunda Guerra Mundial con Adrien Brody o un musical francés hablado en español sobre un narcotraficante que cambia de sexo y se convierte en mujer. Un cine que nos recuerda a otra época, películas que ya no se hacen, y una historia que combina géneros (musical, melodrama…) con una trama muy de los tiempos actuales. The Brutalist salió de Venecia con el premio a Mejor Director, Emilia Pérez de Cannes con Premio del Jurado y Mejor Actriz (para sus intérpretes femeninas: Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana, Selena Gomez y Adriana Paz).

Finalmente ha sido Emilia Pérez con 13 nominaciones la que más candidaturas tiene, entre ellas Mejor Película, Mejor Dirección para Jacques Audiard y Mejor Actriz para la española Karla Sofía Gascón, primera transexual en ser nominada por la Academia de Hollywood. Si Karla Sofía Gascón parte como favorita (su principales rivales son Demi Moore por La Sustancia y la brasileña Fernanda Torres por Aún estoy Aquí), Adrien Brody lo es en la categoría de Mejor Actor por The Brutalist.

Pedro Almodóvar y su La habitación de al lado se han quedado finalmente sin nominaciones, ni Guion Original ni sus actrices Tilda Swinton y Julianne Moore, como también La gran obra de Álex Lora que pasaba la shortlist (el primer corte) no ha entrado finalmente en las nominaciones como Mejor Cortometraje. Curiosamente, el último premio Oscar ganado por un español fue en 2022 por parte de Alberto Mielgo por el cortometraje de animación El limpiaparabrisas.

El 2 de marzo se celebrará la gala, con Conan O'Brien será el encargado de presentar la 97ª gala de los Oscar el Dolby Theatre.

Todos los nominados a los Premios Oscar:

Mejor Película

'Anora'

'The Brutalist'

'A Complete Unknown'

'Conclave'

'Dune 2'

'Emilia Pérez'

'I'm Still Here'

'Nickel Boys'

'La sustancia'

'Wicked'

Mejor Director

Sean Baker, por 'Anora'

Brady Corbet, 'The Brutalist'

James Mangold, 'A Complete Unknown'

Jacques Audiard, 'Emilia Pérez'

Coralie Fargeat, 'La sustancia'

Mejor Actriz Principal

Cynthia Erivo por 'Wicked'

Karla Sofía Gascón por 'Emilia Pérez'

Mikey Madison por 'Anora'

Demi Moore por 'La sustancia'

Fernanda Torres por 'Aún estoy aquí'

Mejor Actor Principal

Adrian Brody, por 'The Brutalist'

Timothée Chalamet, por 'A Complete Unknown'

Colman Domingo, por 'Las vidas de Sing Sing'

Ralph Fiennes, por 'Conclave'

Sebastian Stan, por 'El aprendiz'

Mejor Actriz de Reparto

Monica Barbaro, por 'A complete Unknown'

Ariana Grande, por 'Wicked'

Felicity Jones, por 'The Brutalist'

Isabella Rossellini, por 'Cónclave'

Zoe Saldaña, por 'Emilia Pérez'

Mejor Actor de Reparto

Yura Borisov, por 'Anora'

Kieran Culkin, por 'A Real Pain'

Edward Norton, 'A Complete Unknown'

Guy Pearce, 'The Brutalist'

Jeremy strong, por 'The Apprentice'

Mejor Película Internacional

‘I’m Still Her’, Brasil

‘The Girl With the Needle’, Dinamarca

‘Emilia Pérez’, Francia

‘The Seed of the Sacred Fig’ Alemania

‘Flow’, Lituanie

Mejor Película de Animación

'Flow'

'Del Revés 2'

'Memorias de un Caracol'

'Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas'

'Robot Salvaje'

Mejor Documental

'Black Box Diaries'

'No Other Land'

'Porcelain War'

'Soundtrack to a Coup d’Etat'

'Sugarcane'

Mejor Montaje

'Anora'

'The Brutalist'

'Cónclave'

'Emilia Pérez'

'Wicked'

Mejor Fotografía

'The Brutalist'

'Dune: Parte 2'

'Emilia Pérez'

'Maria'

'Nosferatu'

Mejor Guion Adaptado

'A Complete Unknown'

'Cónclave'

'Emilia Pérez'

'Nickel Boys'

'Las vidas de Sing Sing'

Mejor Guion Original

'Anora'

'The Brutalist'

'A Real Pain'

'September 5'

'La sustancia'

Mejor Sonido

‘A Complete Unknown’

‘Dune: Parte Dos’

‘Emilia Pérez’

‘Wicked’

‘Robot Salvaje’

Mejor Banda Sonora

'The Brutalist'

'Emilia Perez'

'Cónclave'

'Wicked'

'The Wild Robot'

Mejor Canción Original

'El mal", de 'Emilia Pérez'

'The Journey', de 'Seis triple ocho'

'Like a bird', de 'Las vidas de Sing Sing'

'Mi camino', de 'Emilia Pérez'

'Never Too Late', de 'Elton John: Never Too Late'

Mejor Diseño de Producción

'The Brutalist'

'Conclave'

'Dune 2'

'Nosferatu'

'Wicked'

Mejor Diseño de Vestuario

'A Complete Unknown'

'Cónclave'

'Gladiator II'

'Nosferatu'

'Wicked'

Mejor Maquillaje y Peluquería

'A Different Man'

'Emilia Pérez'

'Nosferatu'

'La sustancia'

'Wicked'

Mejores Efectos Visuales

'Alien: Romulus'

'Betteer Men'

'Dune: parte dos'

'Kinddom of the Planet of the Apes'

'Wicked'

Mejor Corto Ficción

'A lien'

'Anuja'

'I’m not a robot'

'The last ranger'

'El hombre que no pudo permanecer en silencio'

Mejor Corto de Animación

'Beautiful Men'

'In the shadow of the cypress'

'Magic Candies'

'Wander To Wonder'

'Yuck!'

Mejor Corto Documental

'Death by numbers'

'I am ready, Warden'

'Incident'

'Instruments of a Beating Heart'

'The Only Girl in the Orchestra'