La segunda temporada de la serie La chica de nieve ya está disponible en Netflix. Las protagonistas, Aixa Villagrán y Milena Smit, han hablado en esCine sobre el proyecto.

La primera temporada trata sobre la desaparición de una niña durante la Cabalgata de Reyes de Málaga y se centra en dos tramas: la investigación de una agente de policía (Aixa Villagrán) y la de una periodista (Milena Smit). En esta segunda temporada, aparece el cadáver de otra chica y se incorpora un nuevo personaje interpretado por Miki Esparbé.

Milena sobre el personaje de Miren

En esta segunda temporada se nota un proceso de maduración y evolución de Miren tras haber sufrido una violación, que, según Smit, es "una herida que es su motor para hacer las cosas". Además, Smit ha destacado que interpretar a Miren no fue nada fácil: "Lo viví demasiado en mi carne y necesitaba despegarme de esa emoción y trabajar con la emoción de Miren, no la de Milena", por lo que ha continuado diciendo que "cuando empezamos la segunda temporada, era muy importante que hubiera un desarrollo del personaje".

Aixa y la inspectora Millán

Villagrán ha comentado sobre su personaje que "no es el estereotipo de policía que solemos ver en el thriller, es una policía a la cual no le salen bien las cosas y me parece bonito". En esta segunda temporada, se nota el cansancio y la frustración de la inspectora, por lo que Villagrán propuso a los directores expresar esta emoción: "Creo que esta persona tiene que decir y que el público sepa que es consciente de que no está resolviendo los casos para que no quedase como una incompetente".

El eslogan de la segunda temporada

"El juego del alma" es el subtítulo de la serie para esta temporada, que está relacionado con el mundo interior de Miren, pues, según Milena, "Miren hace lo más difícil que se puede hacer, tirar hacia adelante. Hay que ser muy fuerte para mirar al dolor de frente, sentirlo, vivirlo y atravesarlo". En este sentido, Smit ha destacado el proceso de encarnar a su personaje y ha reivindicado la importancia de la salud mental.

Por otro lado, Villagrán ha afirmado que "es de agradecer que la trama central no sea una trama romántica" y ha dicho que "estamos en una nueva era en la industria cinematográfica y audiovisual española", ya que se están contando nuevas historias con nuevos rostros.

Escucha la entrevista completa pinchando en el audio.