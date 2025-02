Españoles que tocaron Hollywood, 25 años de cine nacional en los Premios Oscar

En los 97 años de historia de los Premios Oscar, España ha estado presente en casi un centenar de ocasiones entre premios y nominaciones. Vamos a repasar los momentos más importantes de nuestra industria en la gala de cine más importante del mundo durante lo últimos 25 años, los de vida del Grupo Libertad Digital.

En la categoría de Mejor Película Internacional (llamada hasta hace no mucho de habla no inglesa) España ha estado representada hasta en 21 ocasiones, de las que en los últimos 25 años (los de vida de Libertad Digital) sólo contamos con 4 nominaciones. Dato curioso teniendo en cuenta el aumento del volumen cinematográfico y de contar con más medios. También es cierto que en esta categoría España cuenta con 4 premios, 2 de ellos en los últimos 25 años. Menos nominaciones pero mismo número de premios.

El primero en ganar un Oscar en esta categoría, motivo por el que muchos siempre lo consideran el primer premio para España, fue nuestro compañero José Luis Garci por Volver a empezar en el año 1983. El director es el que más nominaciones tiene en esta categoría con 4 (Sesión continua, Asignatura pendiente y El abuelo).

Pedro Almodóvar y Harvey Weinstein

Los 25 años que estamos repasando con motivo del 25 aniversario del Grupo Libertad Digital comienza con el Oscar a Pedro Almodóvar por Todo sobre mi madre el 26 de marzo del año 2000, sólo un par de semanas después de nuestro nacimiento. Aquel discurso eterno del director manchego dio mucho de qué hablar, empezando por el famoso grito (¡¡¡¡¡¡¡PEDRO!!!!!!!) de Penélope Cruz.

Una vez en el escenario, Pedro Almodóvar realizó un discurso larguísimo con una lista interminable de agradecimientos, tanto que la Academia prohibió al poco tiempo esta práctica. También repasó gran parte del santoral a los que sus hermanas habían puesto velas. El discurso se alargaba tanto que la organización le puso música, como suele hacer en estos casos, pero Almodóvar quería vivir su momento. Fue Antonio Banderas, encargado de dar el premio junto a Penélope Cruz, el que tuvo que sacar a rastras literalmente al director. Almodóvar hizo una mención cuanto menos curiosa en su discurso, a Harvey Weinstein, el productor que actualmente está en la cárcel por abusos sexuales. Almodóvar ha explicado pasados los años que su mención se debía a que quería darle una lección de cómo hacer campañas de cara a ganar el Oscar.

El siguiente Oscar fue también para Pedro Almodóvar, pero en la categoría de Mejor Guion Original por Hable con ella en el año 2003 y se lo entregó Ben Affleck. Ya era un hito que un español se metiera en esa categoría y así lo contamos en Libertad Digital. Como aclaración, en la década de los 60 Jorge Semprún estuvo dos veces nominado en guion pero por películas francesas.

En la categoría de Mejor Película Internacional el otro Oscar ganado por una película española en estos 25 años fue en 2005 por Mar adentro de Alejandro Amenábar.

Premios de interpretación

En estos 25 años el cine español también ha vivido momentos importantes, como las primeras nominaciones de actores españoles en las categorías de interpretación. Antes del año 2000, además de la ya citada Mejor Película Internacional, habíamos tenido nominaciones y premios en categorías de las llamadas técnicas, como producción (Gil Parrondo y Antonio Mateos), fotografía (Néstor Almendros) y vestuario (Antonio Castillo y Antoni Clavé).

Pero ha sido en estos últimos 25 años cuando españoles han conseguido nominaciones, y premios, en otras categorías. Por ejemplo, Alberto Iglesias ha conseguido hasta 4 nominaciones por Mejor Banda Sonora: El jardinero fiel (2006), Cometas en el cielo (2008), El topo (2012) y Madres paralelas (2023). Sólo la última película es española.

Pero el gran salto ha sido con las nominaciones de actores españoles. El primero en abrir camino fue Javier Bardem, nominado en el año 2001 como Actor Principal por Antes que anochezca. Perdió frente a Russell Crowe por Gladiator. En 2007 sería Penélope Cruz, como Actriz Principal por Volver, siendo la primera vez que un intérprete era nominado por una película española. En 2008 llegaría el gran momento, un actor español levantaba por primera vez la estatuilla dorada. Fue Javier Bardem como Mejor Actor Secundario por No es país para viejos imponiéndose a actores como Casey Affleck, Philip Seymour Hoffman, Hal Holbrook y Tom Wilkinson.

Penélope Cruz ganaría en 2009 su Oscar como Mejor Actriz Secundaria por Vicky Cristina Barcelona. Un discurso muy emotivo en el que llegó a mencionar su localidad, Alcobendas. Como curiosidad, la encargada de leer el nombre fue Tilda Swinton, que años después se ha convertido en musa de Pedro Almodóvar.

Ha estado nominada también por Nine en 2010 y Madres paralelas en 2022. Bardem ha estado dos veces más nominado como Actor Principal: en 2011 por Biutiful y Being the Ricardos en 2022. Categoría en la que también ha estado nominado Antonio Banderas por Dolor y gloria en 2020. La lista la cierra Ana de Armas (hispano-cubana) por Blonde en 2024. Por ahora el Oscar que se resiste a España es la gran categoría interpretativa, Mejor Actor y Actriz.

El último premio Oscar ganado por un español fue en 2022 por parte de Alberto Mielgo por el cortometraje de animación El limpiaparabrisas. La animación española está cada vez mejor considerada, como demuestra otro de los hitos vividos por nuestra industria que se ha repetido hasta en tres ocasiones. En 2012 Fernando Trueba y Javier Mariscal se convirtieron en los primeros españoles en conseguir una nominación para una película española de animación, Chico y Rita. En 2020 se volvería a repetir con Klaus, de Sergio Pablos. El premio fue finalmente para Toy Story 4, de la todopoderosa Pixar. También competía con Cómo entrenar a tu dragón 3 de DreamWorks. El año pasado, en 2024, Robot Dream, de Pablo Berger, consiguió también la nominación estando a punto de hacer historia. El premio fue para la japonesa El chico y la garza.

También en 2024 Juan Antonio Bayona marcaba otro momento importante para la industria al conseguir dos nominaciones por La sociedad de la nieve: Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y Peluquería. Éste último lo ganó Pobres criaturas cuando, sinceramente, parecía hecho para la cinta de Bayona. No era la primera vez que una película de Bayona estaba nominada, Naomi Watts estuvo nominada como Mejor actriz principal por Lo imposible. Aunque se le resiste por ahora, estoy seguro de que Bayona lo conseguirá porque es uno de los directores con más talento que tenemos en España actualmente.

En estos 25 años también hemos tenido tenido momentos importantes como la gala del año 2007 cuando hasta tres españoles ganaron el Oscar por dos categorías diferentes: David Martí y Montse Ribé por Mejor Maquillaje y Pilar Revuelta por Mejor Diseño de Producción. Todos por la película de Guillermo del Toro El laberinto del fauno. Por último hay que destacar el Oscar ganado en 2021 por Sergio López-Rivera por La madre del blues.

Quedan aún muchos hitos que conseguir por parte del cine español, como que una de nuestras películas entre nominada en la gran categoría, Mejor Película. Y por supuesto, el ganarlo. ¿Difícil? ¿Quién iba a imaginar que en 2012 una película francesa MUDA como The Artist ganaría? Pues lo hizo.