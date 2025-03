Obra maestra, deliciosa, magnífica... son sólo algunos de los adjetivos que mis compañeros han puesto a Nickel Boys, película que este fin de semana estrena Prime Video. A mí personalmente me irrita profundamente. A veces la forma de la película es innovadora y rompedora, o tiene un efecto sobre el espectador totalmente efectivo. Pienso por ejemplo en La lista de Schindler en la que Steven Spielberg optó por el banco y negro introduciendo sólo un color, el abrigo rojo de una niña judía. Cuando avanzado el metraje volvemos a ver ese abrigo rojo Spielberg consigue sobrecoger completamente al espectador.

El director RaMell Ross ha optado en Nickel Boys por la cámara subjetiva, la cámara es los ojos del protagonista para que podamos sentir lo que él siente. ¿El problema? Nickel boys dura 140 minutos, es decir, dos horas y veinte minutos, y tras tres biodraminas, porque nadie gira la cabeza lentamente como en un plano travelling o panorámico, se hace bastante pesado ver esta película.

En Nickel Boys seguimos literalmente, recuerden que somos los ojos del protagonista, a Elwood Curtis, un joven afroamericano acusado injustamente de un crimen por el que es enviado a la Nickel Academy, un reformatorio sureño conocido por su durísima disciplina. A Curtis sólo le veremos hasta ese momento reflejado en espejos, ventanas o utensilios como una plancha metálica.

Una vez en el centro asistiremos a las consecuencias de la segregación racial. Allí conocerá a Turner, con el que entablará una profunda amistad. En ese momento la locura de RaMell Ross aumenta, ya que ahora la cámara será unas veces los ojos de Curtis y otras los de Turner. Nueva biodramina al canto.

La película no consigue en escenas claves conmover al espectador porque no vemos la cara del protagonista, no vemos su sufrimiento. ¿Habría ganado Lupita Nyong'o el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por 12 años de esclavitud si no hubiéramos visto su rostro desencajado mientras Michael Fassbender la azotaba con un látigo? ¿Se imaginan Criadas y señoras sin ver las lágrimas desconsoladas de Viola Davis? Hay que destacar a Aunjanue Ellis-Taylor en el papel de abuela entrañable de Elwood, un personaje al que por cierto siempre veremos la cara, de ahí que nos conmueva.

Nickel Boys tiene dos nominaciones en los Premios Oscar: Mejor Película y Mejor Guión Adaptado, y ninguna para su cuadro actoral. En España es la única nominada en Mejor Película que no ha pasado por salas de cine sino que se estrena directamente en plataformas.

La película está basada en la novela Los chicos de la Nickel, de Colson Whitehead, ganadora del Pulitzer en 2020. Nickel Boys podría haber sido desgarradora, ya que está basada en hechos reales, en EEUU hubo conmoción al descubrir una fosa en los terrenos del reformatorio en la que hacían desaparecer a numerosos jóvenes. Sin embargo, debido a las decisiones técnicas de su director se queda en un ejercicio de artificio que consigue que el espectador no entre en la trama.

Luces de Andalucía y amigas solteronas

Nickel boys no es el único estreno en plataformas de este fin de semana. FlixOlé estrena su ciclo Luces de Andalucía con motivo del Día de Andalucía este 28 de febrero. Esta colección contiene más de 50 títulos que se han rodado o que transcurren en tierras andaluzas. Películas como 7 vírgenes, dirigida por Alberto Rodríguez y protagonizada por Juanjo Ballesta; la trilogía flamenca de Saura con Antonio Gades y Cristina Hoyos o Todo es posible en Granada, con Manolo Escobar.

Movistar Plus+ apuesta por la comedia con Las que florecen tarde sobre una chica sin rumbo que hará amistad en fisioterapia con una anciana polaca tras romperse la cadera. También estrenan películas Netflix y Filmin, descubre en el audio todos los estrenos y las críticas de los mismos.