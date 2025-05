'Mujeres al borde de un ataque de nervios', la única película española en la lista de las mejores de la historia

Cada cierto tiempo publicaciones nacionales o extranjeras insertan listas sobre las mejores películas de la historia. Utilizan opiniones de críticos cinematográficos y señalan las que éstos creen son merecedoras de sus juicios y opiniones. Este año la revista norteamericana Variety, que se edita en Los Ángeles, donde el emporio de Hollywood gozó siempre de la mayor potencia industrial del Séptimo Arte, considerada "la biblia del espectáculo", ha editado por primera vez, desde su aparición en 1905, su lista, elaborada por comentaristas que suponemos son norteamericanos, de ahí que sus preferencias están muy claras, al incluir más títulos producidos en USA.

Nos referiremos en ese listado de cien títulos, a los diez primeros y algunos otros que merecen nuestro comentario. El número 1 es para Psicosis, una de las mejores películas de Alfred Hitchcock, fechada en 1960, sobre aquella mujer que huye con un botín robado hasta un motel cuyo dueño es un enfermo mental, Norman Bates, interpretado maravillosamente por Anthony Perkins. Hay una escena de la ducha más impactante del cine, para la que Janet Leigh solicitó una "doble" al no querer aparecer desnuda.

Psicosis



El mago de Oz aparece en el número siguiente. Es de 1939, que le deparó a Judy Garland un Oscar, en el mejor papel de su vida. Lástima que muriera en 1967 víctima de las drogas. Luego tenemos en tercera posición a El Padrino, de 1972. Fueron dos más las secuelas, o partes como aparecieron. La tercera, la menos lograda; las otras dos, geniales. Mérito de sus protagonistas, Marlon Brando, Al Pacino y otros, pero primero de su responsable, el director Francis Ford Coppola.

Ciudadano Kane figura en cuarto puesto, cuando desde hacía años lo hacía en primer lugar. De todas formas, un filme extraordinario logrado por su director y protagonista Orson Welles, acerca de un millonario editor de periódicos, que existió en realidad, Rundolph Hearst, camuflado en el filme como míster Kane. Se estrenó en 1941. Y, de 1994, ya una película digamos con una factura moderna, que encantó sobre todo a las nuevas generaciones: Pulp Fiction, firmada por Quentin Tarantino, considerado un maestro del cine gore, de la violencia, del terror. Con un galán duro, otrora icono juvenil, encabezando el reparto: John Travolta.

Pulp Fiction



La otra mitad de esa decena de películas históricas según Variety continúa con Los siete samuráis, obra del más acreditado realizador japonés del pasado siglo XX, Akira Kurosawa. De una duración más larga que lo habitual, se cuentan las aventuras de siete guerreros nipones enfrentados a unos facinerosos que tratan de arrebatarles la paz en la que viven en una aldea en el siglo XVI. Toshiro Mifune participó en esas aventuras, con su gran prestigio, que se rodaron en 1954.

El cine no ha sido nunca ajeno a las evoluciones de las grandes hazañas y así pudimos contemplar con asombro en 1968 Una odisea en el espacio, obra maestra de Stanley Kubrick, quien nunca como otros grandes del cine obtuvo un Oscar; con una sensacional banda sonora a ritmo del más célebre vals de la historia: el "Danubio Azul", de Joham Strauss.

Alcanzamos ya el puesto octavo, que corresponde según los críticos de Variety, a una cinta que desde su estreno en 1946 no ha dejado nunca de contemplarse, bien en salas cinematográficas pero sobre todo en las televisiones de todo el mundo llegada la Navidad: ¡Qué bello es vivir!. Un cuento llevado a la pantalla por Frank Capra, con su acostumbrada sensibilidad para llegar al corazón de los espectadores, con un James Stewart ofreciendo una de las mejores lecciones interpretativas de su importante filmografía. Era el buenazo de la historia frente al mezquino banquero señor Potter, personificado por el legendario Lionel Barrymore.

Más clásicos

Eva al desnudo es otro de los inolvidables clásicos cinematográficos que nos brindó el veterano Joseph L. Manckiewicz, acerca del mundo del espectáculo y sus vanidades que llevaron a cabo Bette Davis y George Sanders de manera impecable, y donde por cierto aparecía fugazmente la después deslumbrante Marilyn Monroe en aquel lejano 1950. En cuanto al décimo filme de la lista, Salvar al soldado Ryan es una producción bélica de 1998, ambientada durante la II Guerra

Mundial donde se cuenta con toda crudeza la historia de un combatiente al que amputan varias partes de su cuerpo hasta quedarse en una situación física increíble, al borde de la muerte. Tom Hanks y Matt Damon encabezaban el reparto.

La undécima producción que aparece en el listado que nos ocupa obedece desde luego a un acertado criterio, pues es una joya de la comedia musical llevada a la pantalla: Cantando bajo la lluvia. Posiblemente la mejor en ese género de cuantas son ya auténtica historia. Es de 1952, su director fue Stanley Donen, cuyo talento corrió parejo al de su protagonista y director de la sensacional coreografía, Gene Kelly.

Nos ocuparemos de citar entre esas cien mejores películas de la historia del cine a otras cuantas, comenzando por Casablanca, del año 1942, incluida en el undécimo puesto. Se ha discutido mucho si la fama que se le atribuye es merecida. Su guion se alteró en varias ocasiones del rodaje. Pero nadie puede poner en duda los papeles que con tanto acierto defendieron Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Es de esas películas que continúan programándose en las televisiones, como si el tiempo estuviera detenido. Nunca nos cansaremos de escuchar el número central de la banda sonora y aquella frase que no figura en el filme original en inglés, sí en el doblaje en español: "¡Tócala, Sam!".

Casablanca

Con alguna distancia en la clasificación le siguen: Lo que el viento se llevó (1939), en el puesto veintiuno; El apartamento (1960), en el veintitrés; La fiera de mi niña (1938), en el veinticinco; Luces de la ciudad (1931) en el veintiocho; Vértigo (1958), en el treinta y dos; 8 y

medio (1963), en el treinta y tres; La diligencia (1939), en el treinta y cuatro; La ley del silencio (1954), en el treinta y seis; en el treinta y siete Annie Hall (1977); Con faldas a lo loco (1959) en el treinta y nueve; y Titanic (1997), en el cuarenta y cinco. También destacadas, puesto que no citamos otras para no alargar el listado, se encuentran las siguientes: Apocalypse Now (1979); El maquinista de la General (1926); La semilla del diablo (1968); Bambi (1942); Ladrón de bicicletas (1948); King Kong (1933); Goldfinger" (1964); Sonrisas y lágrimas (1965); ¡Qué noche la de aquel día! (1964); Alien (1979)…

Una española

Dejamos para el final dos títulos que se relacionan con nuestra cinematografía. Uno, Bella de jour, de 1967, una de las grandes películas de Luis Buñuel, quien aunque nunca renegó de sus ancestros en Calanda (Teruel), en 1949 accedió a la nacionalidad mexicana. El otro título corresponde al único que Variety seleccionó entre los mejores de la historia del cine de un español: Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), de Pedro Almodóvar, que figura en el puesto noventa y nueve, por delante de El Graduado (1967) que cierra la lista centenaria.

Los aficionados al cine que nos lean es probable que juzguen el listado ofrecido con algún escepticismo. Quizás los críticos responsables de ella sean de otra generación, más jóvenes. En cualquier caso su designio no deja de ser subjetivo. Jueguen, los que lo deseen, a confeccionar otra relación más del gusto de cada cual.