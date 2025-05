Fernando Cayo: "Me caliento con la política, con los que se aprovechan mintiendo"

El Instinto es la nueva película protagonizada por Fernando Cayo que sigue la historia de Abel (Javier Pereira), un arquitecto cuya carrera está en peligro debido a la agorafobia que padece, por lo que deberá decidir si continúa o no en su trabajo. José (Fernando Cayo), un adiestrador de perros, aparece en su vida, por lo que Abel debe elegir entre aceptar la propuesta de José o rechazarla y poner fin a su carrera.

Su experiencia con Albarracín

"Aparte de intérprete, soy un cinéfilo empedernido. El reto que supuso para Javier Pereira y para mí es un añadido, algo que te da entusiasmo", ha dicho Cayo sobre su decisión de participar en el filme tras leer el guion.

"Ha creado un ambiente de rodaje súper tranquilo, eso es algo insólito para cualquier director", ha destacado Cayo sobre el joven director de la película, de 23 años, Juan Albarracín, que escribió el guion con tan solo 22 años.

"Ha caído bastante la asistencia a los cines por el auge de las plataformas, pero en creatividad, en distintos géneros, hay creadores maravillosos", ha afirmado Cayo sobre la originalidad de los proyectos españoles frente al mundo anglosajón, con reglas predeterminadas y más estándar.

Inicios y experiencia profesional

"Ha sido un camino de mucho trabajo como intérprete de cine, teatro y TV. Yo no llegué al audiovisual hasta después de 10 años trabajando en el teatro independiente", ha contado Cayo sobre su experiencia y trayectoria profesional en la industria. "Esto es un trabajo y tienes que pagar tus facturas como todo el mundo", ha explicado Cayo sobre la elección de papeles de los actores, que no siempre se pueden escoger por preferencias, sino por necesidad.

"Me puedo transformar en cualquier cosa. Todos tenemos todo, actores o no actores; somos simpáticos, crueles, amorosos, tiernos, terribles…", ha comentado Cayo sobre sus transformaciones físicas, como en la serie de Telecinco La favorita 1922, donde interpreta al marqués de Valmonte.

Las injusticias de Cayo

"Soy un poco regañón con las injusticias del mundo. En el coche me caliento mucho cuando la gente no da el intermitente. Me caliento con la política, las tonterías de normativas, las guerras, la gente que se intenta aprovechar mintiendo en política, etc.", ha subrayado Cayo.

"Yo soy de una clase media baja vallisoletana, mis padres eran de lo más normal del mundo. No he tenido amigos aristocráticos, no sé lo que es vivir en la sociedad aristocrática de rancio abolengo", ha argumentado Cayo sobre la preparación de su personaje en La favorita 1922, donde entrevistó a un noble para poder interpretar su papel.

