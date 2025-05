Javier Pereira sobre ser adiestrado como un perro: "Me dejé la vida pero ha merecido la pena"

El Instinto es la nueva película de Juan Albarracín, protagonizada por un elenco estelar con Javier Pereira, Fernando Cayo y Eva Llorach, que llega a los cines el próximo 16 de mayo. El filme sigue la historia de Abel, un arquitecto con agorafobia que debe decidir entre seguir trabajando en la oficina a pesar de su miedo o seguir el tratamiento de un adiestrador canino. Albarracín y Pereira han hablado en esCine sobre la película.

Desarrollo de la idea

"Soy actor para que se me recuerde por ciertos papeles, y este será uno de los que espero que se recuerden. Yo me siento muy orgulloso de hacer El Instinto", ha dicho Pereira. Por su parte, Albarracín, director debutante de 23 años, ha destacado que "surgió la idea de hacer una película de cine independiente, de poco presupuesto. Fue difícil escribir el guion porque había limitaciones a nivel de producción".

"En el café, cuando le conozco después de leer el guion, yo no sabía la edad que tenía porque no la aparenta ni tampoco su discurso. Yo fui sin saber la edad, pero hubiera ido igualmente porque creía en el proyecto", ha explicado Pereira sobre la preproducción y las primeras reuniones con Albarracín.

Trabajo actoral y preparación de Pereira

Por otro lado, Pereira ha hablado de su experiencia y preparación como actor, donde con cada papel descubre nuevos universos, en este caso el de la agorafobia: "Es un mundo que yo desconocía. A partir de la pandemia, todos nos hemos vuelto diferentes y más cerrados". Además, ha contado el proceso que llevó a cabo para interpretar a un asesino en serie en Que Dios nos perdone (2016), donde llegó a entrevistar a la abogada de Bretón.

"Lo que le está pasando a estos personajes te podría pasar en cualquier momento", ha afirmado Albarracín sobre la trama y el arco de los protagonistas. Además, el director ha hablado sobre uno de los temas principales de la película: "Hay una capa de violencia subliminal que está presente desde los primeros diez minutos".

"Me dejé la vida, pero ha merecido la pena. Lo bueno de lo nuestro es que no son matemáticas. Después de días intensos, eso te acompaña unas horas, y en general, un mes o dos. Seguro que tengo aquí un poco de Estocolmo, heroína, etc.", ha destacado Pereira sobre su experiencia como actor a la hora de interpretar un papel y salir del personaje.

Si quieres escuchar la entrevista completa y conocer la anécdota de Pereira como niño de San Ildefonso, pincha en el audio.