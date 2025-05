Alexandra Jiménez: "Era un niño superdotado, no era normal la conversación que tenía"

Tras el verano es la nueva película protagonizada por Alexandra Jiménez y dirigida por Yolanda Centeno. La película sigue la historia de una pareja en crisis a lo largo del verano, donde Paula establece una buena conexión con el hijo de su pareja, Dani, adquiriendo el título de casi "madre".

"No es fácil hacer una película", ha dicho Centeno sobre la situación actual de la industria. "Mi personaje es espectadora en su propia casa", ha contado Jiménez sobre su papel como Paula.

¿Familia normal o reestructurada?

"Yo vivo en una familia ensamblada. Conocí a mi pareja cuando el pequeño tenía 4 años y la mayor, 9. Esas cosas que pasan en la película están basadas en vivencias, en algo que no está visibilizado", ha destacado Centeno. Además, la directora ha afirmado: "La familia ensamblada sufre la carga de no ser la normativa normal. La familia normal parece que es sana y la otra es reestructurada, nunca va a ser tan buena como la primera".

"Una madre que trata mal a sus hijos no es una madrastra ni se convierte en madrastra por eso, ni una madrastra trata mal a sus hijos. Las palabras hacen realidades", ha argumentado Centeno sobre la connotación negativa de "madrastra" en el diccionario.

Un vínculo muy frágil

"Mi personaje vive una situación donde no tiene ningún tipo de respaldo legal. Es una cuestión entre adultos decidir si están dispuestos a formar parte de la vida de este niño", ha explicado Jiménez, que ha continuado hablando de la situación de su personaje: "Es una puerta para poder ser ella al 100 %. El motor para permanecer en la casa es el niño, un vínculo que no puede avanzar porque no se les permite alimentarlo, hay un límite", ha explicado Jiménez sobre la realidad legal que se antepone a los sentimientos y la química con el niño de su pareja, con el que no tiene ningún poder y seguir viéndole depende de su relación con el padre del chico, del que no está enamorada.

El rol del niño en el rodaje

"El niño estaba mejor con ellos que con cualquiera del equipo", ha contado Centeno sobre la inclusión del niño dentro del rodaje, donde hizo muy buenas migas con Jiménez y Juan Diego Botto, su madrastra y padre en la ficción respectivamente. "Con un niño de 6 años, es una maravilla, es superdotado en muchos aspectos. No era normal la conversación que tenía, los juegos que proponía. Era la primera vez que actuaba", ha subrayado Jiménez.

Escucha la entrevista completa pinchando en el audio.