La Academia de Cine Catalán dice que tiene el triple de denuncias por acoso sexual pero no lleva ninguna a los juzgados

¿Qué les pasa a los hombres que trabajan en el cine en Cataluña? El Servicio de atención a las víctimas de violencias machistas y LGTBI-fóbicas en el sector audiovisual y de las artes escénicas, impulsado por la Academia del Cine Catalán, ha presentado este jueves un informe en el que cuenta que ha atendido a cuarenta y seis personas que han denunciado ser víctimas de abuso, acoso o agresión sexual en los últimos dieciocho meses. Esta cifra supone un incremento muy notable respecto a años anteriores, con ocho atenciones en 2023 y nueve en 2022. De hecho la institución ha utilizado el incremento de denuncias para justificarse, "constata la necesidad de mantener activo el Servicio y por eso es imprescindible que las administraciones no retiren su apoyo".

Judith Colell, presidenta de la Academia ha declarado que "este incremento no sólo muestra la consolidación del servicio, sino que también refleja una mayor confianza por parte de las víctimas y una detección más precoz de los casos. Que se contacte con el servicio cuando los hechos acaban de ocurrir permite una mejor reparación y una respuesta más eficaz por parte del sector".

No hablamos de denuncias en los juzgados si no de denuncias hechas a este servicio de forma confidencial. De hecho no se ha publicado ningún solo caso, de cuarenta y seis, que esté judicializado. Tampoco ninguna condena.

El informe de la Academia del Cine Catalán asegura que hay "una creciente determinación de las víctimas a buscar reparación por vía de la denuncia pública".

Al frente de este servicio están la psicóloga Aina Troncoso, que en la red social X se define como: "Psicóloga, especializada en violencias machistas. Feminista, antifascista y con ganas siempre de quemarlo todo", y la abogada penalista y criminóloga Carla Vall i Duran, que en su cuenta de X dice que 'Tu única tarea es conseguir que las cosas evidentes se hagan públicas".

El triple

Las denuncias recogen situaciones de abuso, acoso o agresión sexual en el contexto laboral (82% de los casos recogidos en este período), académico (11%) y también en entornos de pareja o comunitarios (7%).

En total, se ha atendido a treinta y tres personas en 2024 y trece entre enero y junio de 2025, cifras que casi triplican la atención registrada en años anteriores (diecisiete en los primeros diecinueve meses de funcionamiento).

Es significativo que en 2024, casi el 60% de los casos atendidos correspondían a situaciones recientes o que estaban en curso en el momento de la consulta, mientras que aproximadamente un 40% hacían referencia a hechos del pasado. En cambio, durante el primer semestre de 2025, la totalidad de los casos gestionados (100%) han estado relacionados con eventos recientes.

Caro para las denunciantes

Se informa de que en 2024 catorce personas recibieron orientación psicológica y veinte asesoramiento jurídico. Durante el primer semestre de 2025, seis personas han accedido al acompañamiento psicológico mientras que todavía no se han realizado asesoramientos jurídicos.

Sin embargo, según señala El País, el asesoramiento jurídico no siempre se traduce en una ayuda íntegra que permita que la denuncia llegue al juzgado y cita el caso del cineasta Eduard Cortés. La Academia recomendó a las 27 mujeres que acusaron al director de acoso y abuso sexual online que se pasaran a un bufete privado. Según este diario, muchas de las denunciantes no pudieron asumir el coste del proceso.