Netflix ha anunciado el inicio de rodaje de Aquel, serie sobre la vida de Raphael. La ficción nos permitirá conocer más de cerca la vida del niño de Linares, desde sus humildes orígenes al éxito internacional siendo uno de los pocos artistas que tiene un disco de Uranio. Javier Morgade (Disco, Ibiza, Locomía, Alma) y Carlos Santos (1992, El hombre de las mil caras) interpretarán a Raphael en distintas etapas de su vida.

Aquel es una serie biográfica de 8 episodios que cuenta la vida de Raphael: sus pasiones más íntimas, sus grandes éxitos, sus conflictos personales y los fantasmas que le han perseguido. La serie aborda cinco décadas del cantante sobre los escenarios, de Madrid a Las Vegas, pasando por Moscú, París o Acapulco con sus luces y sus sombras revelando al hombre detrás del mito.

El propio Raphael ha declarado estar estar "profundamente entusiasmado con este proyecto, fruto de más de tres años de trabajo". Ha añadido que "no puedo estar más contento con los primeros resultados. Sobre si habrá blanqueamiento de su historia, el cantante ha sido claro: "no solo cuenta mi historia; también refleja una historia compartida: más de seis décadas de carrera marcadas por momentos inolvidables — unos muy conocidos, otros más íntimos; algunos luminosos, otros más duros —, pero todos profundamente significativos. He contado mi vida sin filtros, y los guionistas la han interpretado con total libertad". Además ha añadido por si quedaba dudas que "no es un biopic que idealiza mi trayectoria, sino un retrato honesto, sin adornos, que no rehúye ningún aspecto, por complicado que haya sido".

Vuelve Miércoles a Netflix

Sergio García y Yadira Márquez, de SY Cinema, cuentan además en las Noticias Flash de esCine los detalles sobre cómo estrenará Netflix la segunda temporada de Miércoles. La serie que arrasó en la plataforma, en 2022 fue una de las series más vistas, regresa más espeluznante que nunca.

La aclamada serie llega este verano con el regreso de Miércoles Addams a la academia Nevermore, donde le esperan nuevos enemigos y problemas. El inquietante mundo de Miércoles, proveniente de Tim Burton que continuará en su rol como director y productor ejecutivo, se estrenará dividida en dos partes. Escucha el audio para saber las fechas.

En agosto seguirá llegando cine familiar a la cartelera de la mano de Campamento garra de oso, comedia familiar de Sílvia Quer protagonizada por Anabel Alonso, Edu Soto, Elisabet Casanovas y la voz de Carlos Latre, que da vida a Fritz, la divertida mofeta que acompaña a los protagonistas en sus aventuras.

Paramount Pictures presenta el primer tráiler de Bob Esponja: Una aventura pirata, el famoso personaje creado por Stephen Hillenburg, regresa a la gran pantalla por Navidad. Además nos cuentan cómo Muertos S.L., la comedia funeraria de Alberto y Laura Caballero, llegará a Netflix el 31 de julio. Una comedia para los amantes del humor negro y poco correcto. Además nos hablan del fin del rodaje de la reinterpretación del clásico venezolano El pez que fuma.

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles y escuchar los tráilers.