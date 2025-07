El hijo de Biden descubre la conspiración de George Clooney contra su padre: "Que le jodan"

En medio del torbellino de las pasadas elecciones en Estados Unidos, muchos famosos se posicionaron a favor o en contra de los candidatos. En este sentido, la mejor parte se la llevó la desaparecida Kamala Harris, siendo Hollywood un tradicional feudo demócrata incluso en medio del intento de asesinato de Donald Trump.

Uno de los momentos más notables fue el de Jack Black, cantante del grupo Tenacious D y actor en películas como la muy exitosa Minecraft. Black decidió romper su legendario dúo con Kyle Gass despues de que éste bromeara bromeara con el intento de asesinato de Trump burlandose de la mala puntería del atacante, Thomas Matthew Crooks.

Y en estas circunstancias ha resurgido la polémica. En una entrevista con Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, el reportero Andrew Callaghan ha señalado que el responsable de esa decision fue el actor George Clooney, que asesorado por su esposa Amal -responsable de la orden de arresto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu-, quien llamó inmediatamente a Black para persuadirle de tal decisión.

George Clooney cogió el teléfono y dijo: "Si no echas a tu compañero de la banda y denuncias públicamente a este tipo, no sé cuáles serían las consecuencias, pero fue algo así como: "¡Estás fuera!". De qué, no lo sabemos. Así que básicamente se vio obligado a decir: "Oh, lo siento, mi compañero tiene graves problemas de salud mental. Vamos a romper la banda por ahora. La gira está cancelada", dice Callaghan durante su diálogo con Hunter Biden.

A lo que éste sorprendentemente contesta: "¡Que le jodan! ¡A él y a todos los que le rodean". ¡No tengo por qué ser amable! En primer lugar. Estoy de acuerdo con Quentin Tarantino. El maldito George Clooney no es un maldito actor. Es un maldito, no sé qué es. Es una marca", dijo en la web serie de Gallaghan Channel 5. Todo sucedió tras el desastroso primer debate del entonces presidente contra Trump y que imprimió a fuego la imagen de que Biden sufría demencia. Entonces, Clooney, uno de los principales apoyos y patrocinadores del presidente, decidió retirar su apoyo.

Biden se muestra receloso de Clooney y sus, según ciertas acusaciones, intentos de echar abajo la candidatura de Biden en favor de Kamala, algo en lo que también habría influido el desacuerdo de Joe Biden con la orden de arresto impulsada por su esposa, la abogada y activista Amal Clooney.

"Que Dios lo bendiga, ¿sabes qué? Se supone que trata muy bien a sus amigos, les compra cosas, tiene una casa genial en el Lago Como y es muy amigo de Barack Obama. ¡Que le den! ¿Qué tienes que ver tú con esto? ¿Por qué tengo que escucharte?", dijo Biden meses después de la victoria de un Trump probablemente satisfecho de la pelea interna en el seno demócrata.