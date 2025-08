Este fin de semana encontramos hasta 8 estrenos de cine inédito en streaming. Hay variedad de géneros y plataformas. Los repasamos todos para no perder horas buscando en los menús de nuestra TV.

Las consecuencias de una noche de aventura

Una joven californiana, Sophie (Elena Kampouris), de poco más de 20 años se siente atrapada. Está de vacaciones con su hermanastra, una apasionada del arte, y en su último día de vacaciones por Italia decide quedarse en la playa en lugar de visitar la enésima catedral. Están en Palermo (Sicilia) y el paisaje es idílico. En un pequeño acantilado, desde donde saltan los bañistas más valientes, Sophie conoce a un guapo y seductor siciliano, Giulio ( Saul Nanni ) y a su grupo de amigos.

Sophie siente un flechazo por Giulio y pese a que desde el primer momento queda claro que ese grupo de chicos no es el más recomendable, la joven decide irse de fiesta con los 4 desconocidos en busca de aventuras. La noche efectivamente estará llena de aventuras, pero luego tendrá que asumir las consecuencias sin culpar a nadie. Esta es la premisa de Ahora o nunca (Here now) que Prime Video estrena este fin de semana y en la que el prolífico director italiano Gabriele Muccino se inspira en After hours de Martin Scorsese.

Lo más destacable de Ahora o nunca es la realización, cámaras que giran 360 grados y persiguen, literalmente, al grupo protagonista. Del reparto destaca Saul Nanni (Giulio) al que recientemente hemos visto en otra plataforma, Netflix, dando vida a Rocco Siffredi en la serie Supersex.

Saul Nanni en 'Ahora o nunca'.

El problema radica en el guion, y los giros introducidos, que hacen que en numerosas ocasiones sea poco creíble, una joven cuya vida cambiará para siempre por su deseo de vivir una noche al borde del abismo. El resultado final es una película de acción que intenta tener algo de suspense un tanto insulsa. Para ver una siesta de verano, un escalón por encima de las películas de sobremesa de las televisiones en abierto.

Título: Ahora o nunca

Género: Drama, Romance, Suspense

País: Italia

Año: 2024

Duración: 118 minutos

Directora: Gabriele Muccino

Reparto: Elena Kampouris, Saul Nanni, Lorenzo Richelmy, Enrico Inserra, Francesco Garilli, Ruby Kammer, Yan Tual

Fecha de estreno en España: 1 de agosto de 2025

Plataforma: Prime Video

Uno de los directores más singulares

La plataforma FlixOlé ha subido a su catálogo seis nuevas películas dirigidas por Jesús Franco (Jess Franco), uno de los directores más singulares de la historia del cine español. Títulos como Las vampiras, El conde drácula, Bésame Monstruo, Gritos en la noche, El diablo que vino de Akasawa o El muerto hace las maletas se pueden ver ya en la plataforma. Además se ha preparado una colección especial que agrupa más de veinte títulos dirigidos por Jess Franco.

'Las chicas del tanga'.

Fraternidades escalofriantes

En el cine hemos visto muchas películas sobre las fraternidades norteamericanas, de las fiestas salvajes que se viven en ellas. Sin embargo, La fraternidad nos acerca a cómo también son escenarios donde hacer buenos contactos para toda la vida. La película, que estrena este fin de semana Movistar Plus+, cuenta la presión que recibe Tom, un estudiante becado desesperado por liberarse de su pasado de clase trabajadora.

Tom será seducido por la prestigiosa fraternidad KNA que le promete alcanzar un alto estatus social y contactos con antiguos alumnos que le podrán abrir muchas puertas en el futuro. Tom se verá atrapado en un peligroso juego por parte de presidente de la fraternidad durante las novatadas de ingreso a los nuevos miembros al conocerse que ha comenzado un romance con Annabelle, una compañera de clase ajena a su nuevo círculo social.

Título: La Fraternidad

Género: Thriller, Drama

País: Estados Unidos

Año: 2023

Duración: 100 minutos

Director: Ethan Berger

Reparto: Alex Wolff, Lewis Pullman, Halle Bailey, Austin Abrams, Angus Cloud, Scoot McNairy, John Malkovich, Bo Mitchell, Denise Richards, Darryl Cox, Dean Denton,

Nicholas Basile, Graham Patrick Martin

Fecha de estreno: 28 de julio de 2025

Plataforma: Movistar Plus+

Terror, thriller histórico y romanticismo

Entre el resto de estrenos en plataformas encontramos Mi año en Oxford en Netflix, historia romántica. En Movistar Plus+ podemos ver hasta tres títulos: Respirando bajo el agua, drama europeo sobre una mujer que sufre malos tratos; Phantom, thriller de acción histórico surcoreano; y la croata Drazen, drama biográfico que narra la intensa vida del legendario jugador de baloncesto conocido como el "Mozart del baloncesto", Dražen Petrović.

Los amantes del terror tienen que acudir a Filmin para ver la irlandesa Fréwaka, una cuidadora a domicilio debe cuidar a una mujer agorafóbica que cree que entidades siniestras la secuestraron tiempo atrás.

