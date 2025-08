Cómo Neal McDonough acabó en la lista negra de Hollywood: "Reempláceme porque no lo voy a hacer"

El actor Neal McDonough se ha especializado en villanos. Su mirada azul y penetrante y presencia dominante en pantalla así lo exigía. Pero el antagonista de series como Yellowstone, Suits o Tulsa King oculta una faceta inesperada en un intérprete de personajes duros y traicioneros.

Católico devoto, el actor de 59 años se niega a besar a otras mujeres en pantalla, lo que provocó su despido de una serie de televisión y que McDonough acabase de cabeza en la lista negra de Hollywood. Al menos durante un tiempo.

"Siempre tengo en mis contratos que no besaría a otra mujer en pantalla (…) No porque mi esposa tenga un problema. En realidad, fui yo quien lo tuvo. Le dije: 'Sí, no quiero que pases por eso. Vamos a empezar a tener hijos, y no quiero que pasen por eso’", dijo en el podcast Nothing Left Unsaid.

"Cuando no quise hacerlo y no lo entendieron, Hollywood me dio la espalda. Ya no era parte del espectáculo. Y durante dos años, no pude conseguir trabajo y perdí todo lo imaginable. No solo casas y cosas materiales, sino mi arrogancia, mi estilo, mi identidad, todo".

La cuestión se puso tensa cuando McDonough fue despedido de una serie de televisión tras rechazar rodar una escena íntima. "Vinieron a mi caravana y la encargada de vestuario me dijo: 'Disculpe, ¿le gustaría usar calcetines para la escena?’ Recuerdo que dije: 'Soy de Cape Cod y no uso calcetines. Nunca los he usado. Soy de los que usan mocasines y no usan calcetines'. Ella me respondió: '¿Qué?'. Cerró la puerta y se fue".

El intérprete, que nunca cita el nombre de la serie -pero sí contó a Closer en el año 2019 que fue despedido de la serie de la cadena ABC Scoundrels en el año 2010- se refiere a unas coberturas de color carne utilizadas para las partes pudendas de los actores durante esta clase de filmaciones.

No tardó en aparecer un productor a la puerta de su tráiler. "Dijo: 'Bueno, si no lo hace, tendremos que reemplazarlo’", recuerda McDonough. "Les dije: 'Bueno, entonces reemplácenme porque no lo voy a hacer'. Y me despidieron".

Neal McDonough supo entonces que se trataba de un punto y aparte en su carrera: "Recuerdo volar a casa desde Albuquerque y sobrevolar el desierto de Nuevo México, y darme cuenta de que me acababan de despedir de un programa de televisión. Tendría más posibilidades de sobrevivir en ese desierto que al aterrizar en Hollywood. Y tenía razón". No obstante, sé mantuvo en sus trece dado que sabía que "había hecho lo correcto por mi matrimonio, por Dios y por mí mismo".

Al actor le costó, nunca mejor dicho, Dios y ayuda salir de ese agujero. Ahora McDonough acaba de estrenar la película The Last Rodeo, que él mismo ha escrito, dirigido y protagonizado… y en la que besa a una mujer que es, naturalmente, su esposa.

"Bueno, mi esposa es guapísima. Es guapísima, y todo lo demás palidece comparado con mi esposa, Ruvé (.)… Le dije: 'No haré la película a menos que interpretes a mi esposa. Porque no voy a besar a otra mujer en pantalla'. Y ella me respondió: 'No soy actriz'. Le dije: 'Bueno, ahora sí lo eres. Así que vamos'".