Miguel Ángel Lamata: "Garci tiene debilidad por los 40 y los 50, yo por la revolución de los 70"

El director Miguel Ángel Lamata acudió a Prohibido contar ovejas en esRadio para hablar de Los Futbolísimos 2: El Misterio del Tesoro Pirata, una comedia familiar de aventuras protagonizada por, entre otros, Joaquín Reyes, en la que vuelve a adaptar los libros infantiles de Roberto Santiago. Lamata, director de Una de zombis y Nuestros Amantes, entre otras, habló de fútbol, cine y en particular de esas aventuras de pandillas en verano que representan Los futbolísimos.

"Hicimos la primera, fue un éxito y gustó mucho sobre todo a su público objetivo, aunque a los adultos les hizo gracia. Gracias a Roberto Santiago, que tiene 28 libros más spin-offs y ha vendido 5 millones de ejemplares,. La película fue extraordinariamente consumida en plataformas, los que entonces tenían siete o diez años la vieron a machete. Pero los que no habian nacido entones la han estado viendo a machete. Había que hacer otra".

"Escogí el libro 10 porque tenía más aventura, había más gooniseo y un triángulo amoroso que a mí me volaba la cabeza. Una tensión emocional no resuelta", dijo sobre las diferencias de esta entrega en particular. Preguntado por la posibilidad de dirigir 28 películas de Los futbolísimos, a una por libro, Lamata bromeó conque "todas a la vez, en todas partes y sus remakes, todo junto".

La fórmula de los libros está clara para Lamata: "Roberto Santiago ha conseguido contar historias que son muy nuestras. Somos hijos de la picaresca y estos niños son más unos pillastres que unos héroes. Van investigando a su pesar, hay un componente pícaro que entronca con el sentir español… por no hablar del fútbol".

Rodar fútbol tuvo sus desafíos, y es que es sorprendentemente difícil hacer cine con ese deporte: "John Huston dijo que el fútbol de Evasión o victoria era lo más difícil que había hecho en su vida, y había hecho La reina de África. Rodar fútbol es una putada", contó sobre los secretos de rodar una película de esta clase. La película , en este sentido,tiene algunos homenajes a goles míticos de equipos españoles. "El gol de Rubén Cano contra Yugoslavia está homenajeado, fue el gran shock de pequeño que tuve. Y otro más, el de Andrés Iniesta".

Pero también hay homenajes a otras películas de acción, con referencias a directores míticos americanos como Michael Bay, John McTiernan o Brian De Palma. Garci habla de los 40 y los 50, sus décadas favoritas, yo tengo debilidad con la revolución de los 70, en la que comienzan experimentando o haciendo películas baratitas con Roger Corman", citando realizadores como Spielberg, Coppola, De Palma, George Lucas, Hal Ashby…

Hay en la película distintos rangos de comedia, gracias a Roberto Santiago, que permiten mostrar distintos tipos de comedia: "El personaje de Arturo Valls en lugar de buscar un personaje apayasado, pensé que podía ser más gracioso buscarle el lado serio y nos basamos en Nick Nolte en Distrito 34: Corrupción total de Sidney Lumet, uno de los personajes más horribles del cine americano. Y eso generó más carcajada.

Sobre esa voluntad de estilo, Lamata contó que entre tanto homenaje lo que se plantea es hacer "algo distraído para la retina y que no encorsete a los actores. El cine sigue siendo un buen actor y una buena frase bien dicha. Si tienes eso tienes gran parte del trabajo hecho y conque la cámara enseñe eso, tienes un montón, tienes la esencia del asunto.