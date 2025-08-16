Los chicos del podcast de esRadio, Par Impar, debaten de la película Weapons, estrenada en salas de cine estos días. Se trata de un film de terror protagonizado por Julia Garner (Ozark) y Josh Brolin (Dune) con una enigmática propuesta: los niños de una misma clase salen huyendo de sus casas de manera coordinada, a la misma hora, sin que medie ningún precedente o motivo conocido. Lo que sigue es el relato de su búsqueda y la reacción de distintos personajes enclavados en la misma pequeña ciudad estadounidense.

Juanma González y Dani Palacios conversan en el podcast sobre este éxito sorpresa de 2025, una película sorprendnete cuyo desenlace causará admiración a algunos.. y decepción a otros. Al igual que otros thrillers de terror como los de Shyamalan, el desenlace -que en este podcast desgranamos en virtud del análisis: cuidado spoilers- es toda una sorpresa que la campaña promocional ha ocultado.

