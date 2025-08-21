En plena ola de calor de agosto te ofrecemos una salida fácil: una escapada a un nevádo pueblo del norte de EEUU en una búsqueda de la identidad propia. La película es Beautiful Girls, un pequeño gran clásico de los 90 que los chicos de Par-Impar analizan junto al periodista de Libertad Digital, Carmelo Jordá.

Protagoizada por Timothy Hutton, la película tiene una muy conocida intervención de una jovencísima Natalie Portman como femme-fatale niña. Un conato de romance que podría resultar polémico pero que la película dirigida por el prematuramente fallecido Ted Demme maneja con ternura y elegancia.

El resto del reparto lo componen figuras del cine indie de los 90, aunque lo fundamental es la selección musical, los inteligentes diálogos y la diversión de este viaje lleno de melancolía y recuerdos.

Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los Podcast de Libertad Digital y esRadio. Instala nuestra aplicación para iOs o Android, entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Podimo, Google o iVoox.