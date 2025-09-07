Mario Casas organiza junto a Alberto San Juan una cena para Franco

El actor Mario Casas encabeza el reparto de La Cena, una película que nos sitúa tan sólo dos semanas después de haber acabado la Guerra Civil española. Franco quiere llevar a cabo una cena de celebración en el Hotel Palace de Madrid y el encargo recae sobre el joven teniente al que da vida Casas. El teniente contará con la ayuda del maître meticuloso del Palace (Alberto San Juan) y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina para conseguir realizar el evento de forma impecable en un tiempo récord.

En La Cena todo parece ir sobre ruedas pero en la cocina del Hotel Palace se está preparando algo más que un menú, una fuga. Entre el reparto también encontramos nombres como;Asier Etxeandia, Elvira Mínguez y Antonio Resines, además de Óscar Lasarte que ha dado vida recientemente a Gila en ¿Es el enemigo?

Mario Casas en 'La Cena'.

La película está dirigida por Manuel Gómez Pereira, que acaba de estrenar a antes del verano Un funeral de locos. El cineasta, con su característico estilo de mezclar humor ingenioso con toques de acidez, cuenta con títulos como Entre las piernas, ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? o El amor perjudica seriamente la salud. La Cena llegará a los cines el próximo 17 de octubre.

Lo nuevo del director de ‘Cónclave’ y la vuelta de Drácula

Sergio García y Yadira Márquez, de Sy Cinema, cuentan además en las Noticias Flash de esCine la fecha de estreno de Maldita suerte, la nueva película de Edward Berger, director de Cónclave. La película está basada en la novela homónima de Lawrence Osborne y protagonizada por Colin Farrell, Fala Chen y Tilda Swinton. Se estrenará en Netflix a nivel global el próximo 29 de octubre de 2025, tras haber pasado por cines seleccionados el 17 de octubre.

La trama se centra en un jugador de grandes apuestas que intenta pasar desapercibido en Macao. Justo cuando su pasado y sus deudas empiezan a pasarle factura, se encuentra con un espíritu afín que podría ser la clave de su salvación.

Luc Besson está de vuelta con su nueva película, Drácula: A love tale en donde Caleb Landry Jones encarnará al famoso vampiro. Sin abandonar el terror que caracteriza a la novela original de Bram Stoker, publicada en 1897 y adaptada en más de un centenar de series y películas, Besson reinventa el clásico y nos presenta un nuevo enfoque de la historia del famoso vampiro.

'Drácula: A love tale'.

Entre otras noticias encontramos la secuela de la exitosa película de Blumhouse, Five Nights at Freddy's 2, que ha desatado el pánico con el lanzamiento de su primer tráiler completo en la San Diego Comic-Con. La película promete una nueva dosis de pesadillas animatrónicas que irán más allá de los confines de la pizzería.

Dirigida nuevamente por la aclamada Emma Tammi, y con el creador de la saga de videojuegos, Scott Cawthon, Five Nights at Freddy's 2 retoma la historia un año después de los terroríficos eventos de Freddy Fazbear's Pizza. Una de las grandes novedades que se han adelantado es la promesa de muchos más animatrónicos y que el terror no se limitará al restaurante.

La primera película de Five Nights at Freddy's fue un éxito rotundo en taquilla, convirtiéndose en la película de terror más taquillera de 2023. Con el regreso del equipo creativo y un universo expandido de terror, Five Nights at Freddy's 2 se posiciona como uno de los grandes estrenos de terror del próximo año. El elenco regresa con Josh Hutcherson, Elizabeth Lail y Piper Rubio.

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles y escuchar los trailers y estrenos de Dímelo Bajito, Roofman y Hoppers.