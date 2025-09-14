En ocasiones es muy difícil escribir una crítica porque la película en cuestión te ha tocado personalmente, ¿qué haría yo? La película Barron's Cove no se anda con rodeos en ningún momento. La primera escena es un niño atado a las vías del tren mientras un convoy se acerca a toda velocidad. Hay dos niños más, uno grita para que el otro lo desate pero éste parece disfrutar del momento. El resultado es totalmente trágico.

Hay niños crueles, muy crueles. En numerosas ocasiones el origen de su maldad es la infelicidad que sienten en su hogar y por eso acosan y hacen sufrir a otros. ¿Debemos sentir pena por esos "pobres niños" que son malos porque la sociedad los ha hecho así? Yo lo tengo claro. Caleb, el padre del niño asesinado acude al lugar de la tragedia donde no hay una sábana cubriendo un cuerpo, sino muchas. Ni siquiera hay un cuerpo que identificar.

En la comisaría coincidirá con el niño que disfrutaba con la escena. Cuando le pregunta qué ha pasado, su respuesta es sacarle la lengua. Estos son los primeros 5 minutos de película que despliega a continuación una historia bien escrita e interpretada. Barron’s Cove, que este fin de semana estrena Movistar Plus+, hasta ahora podría ser una película de sobremesa de los fines de semana, sin embargo su sólido guión la hace mucho más interesante.

Caleb no es un hombre limpio al 100%, trabaja como matón. ¿Eso convierte a su hijo en una diana? El niño que disfrutaba con la escena es hijo de un importante político que conseguirá que se cierre como un suicidio el caso. La historia tendrá varios giros que sorprenderán a la espectador que terminará preguntándose si él, como Caleb, secuestraría a ese niño en apariencia odioso para saber una sola cosa, qué pasó realmente. ¿Caleb busca justicia o venganza? ¿O ambas?

Título: Barron’s Cove

Género: Drama. Thriller | Secuestros / Desapariciones

Año: 2024

País: Estados Unidos

Duración: 116 minutos

Dirigida por Evan Ari Kelman

Reparto: Garrett Hedlund, Stephen Lang, Christina Convery, Brittany Snow, Tramell Tillman, Marc Menchaca

Fecha de estreno en España: 11 de septiembre de 2025

Plataforma: Movistar Plus+

Pero Barron’s Cove no es el único estreno de streaming, Los repasamos todos. Pîncha en el audio para escuchar todos los detalles y los tráilers.

Liam Neeson vuelve a la venganza

Y hablando de venganzas teníamos que hablar del vengativo, en el cine, por excelencia: Liam Neeson. El actor vuelve a este género que tanto ha abordado tras el paréntesis de Agárralo como puedas que ha sorprendido a todos este verano sacando su lado más cómico. En Ice Road: Vengeance, que ya podemos ver en Prime Video, da vida a Mike, un hombre que viaja a Nepal para cumplir el último deseo de su hermano antes de morir: esparcir sus cenizas en el Everest.

En el trayecto en autobús, Mike y su guía se cruzarán con unos peligrosos mercenarios a los que terminará enfrentado en una lucha por la supervivencia, la suya y la del resto de pasajeros.

Título: Ice Road: Vengeance

Género: Acción, Suspense

Año: 2025

País: Estados Unidos

Duración: 113 minutos

Dirigida por Jonathan Hensleigh

Reparto: Liam Neeson, Fan Bingbing, Marcus Thomas, Grace O'Sullivan, Saksham Sharma, Bernard Curry, Geoff Morrell, Mahesh Jadu

Fecha de estreno en España: 3 de septiembre de 2025

Plataforma: Prime Video

Realitys que engañan

Netflix apuesta este fin de semana por una comedia como El otro París. Una mujer participa en un programa de citas de la televisión norteamericana con un gran aliciente: las citas tendrán lugar en París. Sin embargo, el reality se lleva a cabo en París, pero en la ciudad del mismo nombre del estado de Texas. Malentendidos y encuentros inesperados provocan situaciones cómicas mientras la joven busca el amor verdadero. ¿Lo encontrará?

Título: El otro París

Género: Comedia, Romántico

Año: 2025

País: Estados Unidos

Duración: 1h 45min

Dirigida por Janeen Damian

Reparto Miranda Cosgrove, Pierson Fodé, Frances Fisher

Fecha de estreno en España: 12 de septiembre de 2025

Plataforma: Netflix

'El otro París'.

Una Margaret Thatcher en horas bajas

La exprimera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, sigue siendo un filón para el cine y las series. En esta ocasión en Brian y Maggie, que este fin de semana llega a Movistar Plus+, asistimos a la última entrevista televisiva concedida por Margaret Thatcher en 1989. Este drama político basado en hechos reales, dirigido por Stephen Frears (Las amistades peligrosas), recrea el preludio del fin de la primera ministra británica como 'Dama de hierro'.

Título: Brian y Maggie

Género: Basado en hechos reales. Política. Periodismo. Años 80. Miniserie de TV

Año: 2025

País: Reino Unido

Duración: 90 minutos

Dirigida por Stephen Frears

Reparto: Steve Coogan, Harriet Walter, Emma Sidi, Paul Clayton, Paul Higgins, Tom Mothersdale

Fecha de estreno en España: 8 de septiembre de 2025

Plataforma: Movistar Plus+

'Brian y Maggie'.

Por último en Filmin encontramos la película japonesa My Sunshine, que tras su paso por el Festival de Cannes llega a streaming. La historia de un chico y una chica que, al compás de Debussy, entrenan bajo la tutela de su monitor para convertirse en patinadores profesionales sobre hielo.

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles y tráilers.