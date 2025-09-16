Muere Robert Redford a los 89 años

Robert Redford, legendario director y actor protagonista de filmes como 'El golpe', 'Memorias de África' o 'Dos hombres y un destino', ha muerto la madrugada del martes en su casa de Utah (Estados Unidos) a los 89 años.

Su fallecimiento, en las montañas de las afueras de Provo, fue anunciado en un comunicado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la empresa de publicidad Rogers & Cowan PMK. Según recoge The New York Times, la publicista confirmó que Redford había muerto mientras dormía, pero no especificó la causa.

Fundador del Festival de cine de Sundance y ganador de tres premios Oscar, entre ellos el premio honorífico de la Academia de Hollywood a toda su carrera que recibió en 2002, la fimografía de Redford incluye títulos como 'La jauría humana' (1966), 'Dos hombres y un destino' (1969), 'El candidato' (1972), 'El golpe' (1973), 'Nuestros años felices' (1973), 'Los tres días del cóndor' (1975) o 'Todos los hombres del presidente' (1976) o 'Gente corriente' (1980), su debut como director con el que ganó el Oscar a la mejor película y mejor dirección.

En su trayectoria como actor también destacan 'Los tres días del cóndor' (1975), 'Todos los hombres del presidente' (1976), 'Brubaker' (1980), 'Memorias de África' (1985), 'Una proposición indecente' (1993) 'Cuando todo está perdido' (2013) o 'Capitán América: El Soldado de Invierno' (2014) de Marvel.

En 1980 Redford estrenó 'Gente corriente', su debut como director con el que ganó el Oscar a la mejor película y mejor dirección. El filme consiguió también el premio al mejor actor secundario para Timothy Hutton y el de mejor guion adaptado para Alvin Sargent. Redford volvió a ponerse tras las cámaras en 1988 para dirigir el drama rural 'Un lugar llamado Milagro', en 1992 para alumbrar 'El río de la vida' y en 1994 con el thriller televisivo 'Quiz Show. El dilema'. En 1998 dirigió y protagonizó el popular drama romántico 'El hombre que susurraba a los caballos' y en el año 2000 dirigió a Will Smith, Matt Damon y Charlize Theron en 'La leyenda de Bagger Vance'.

Compartió planos y dirigió a Meryl Streep y Tom Cruise en el thriller político 'Leones por corderos' (2007) y después llegarón 'La conspiración' (2010), un drama judicial con James McAvoy y Robin Wright, y 'Pacto de silencio' (2012), su último filme como director en el que también se puso ante las cámaras para compartir planos con Shia LaBeouf, Nick Nolte, Susan Sarandon y Julie Christie.

En su apogeo de los años 70 y 80, pocos actores poseían la potencia estelar de Redford, el chico de oro de Hollywood y el hombre de la sonrisa de millón de dólares. Con su activismo ecologista, su enfoque antisistema dentro de la industria y sus esfuerzos pioneros por ofrecer una plataforma a los cineastas independientes, Redford supo utilizar enorme fama como gran estrella para subvertir el 'statu quo' hollywoodiense al tiempo que impulsaba su propia agenda creativa con la fundación y el Festival Sundance como gran legado.

El actor y director había trabajado con menos frecuencia tanto delante como detrás de la cámaras en los últimos años. Su último trabajo como actor en pantalla fue para el UCM en 'Vengadores: Endgame' (2019), en la que retomó su papel del secretario Alexander Pierce y se unió a otros veteranos de Marvel como Michael Douglas o Tilda Swinton.