El compositor de Hitchcock que arrasó en Ibiza 30 años después de muerto

Las bandas sonoras nunca tienen una sola vida. En el peor de los casos, suelen limitarse a una edición discográfica -o digital- y ahí se acaba la historia. En otras muchas ocasiones disfrutan de cierto éxito al ser versionadas en forma de canción o reutilizadas -cuando forman parte de alguna saga o resultan apropiadas como fondo de tráilers o para publicidad-. Unas pocas elegidas se instalan en la memoria colectiva y son recurrentes en antologías, conciertos, recopilaciones... Y, por último, las que son transformadas y resucitadas para contextos completamente diferentes.

En el Do-Re-Film de esta semana nos adentramos en aquellas bandas sonoras que, por obra y gracia de atrevidos creadores, han formado parte de remixes discotequeros o roqueros o han aparecido, de forma no acreditada, en canciones comerciales. Una recopilación sorprendente que nos lleva de las pistas de baile a los temas veraniegos.

Uno de los ejemplos más singulares es el de Bernard Herrmann, compositor americano de referencia en el mundo cinematográfico y creador de obras magistrales para directores como Alfred Hitchcock (Psicosis, Con la muerte en los talones, Vértigo), François Truffaut (Fahrenheit 451), Orson Welles (Ciudadano Kane) o Martin Scorsese (Taxi Driver). Uno de esos músicos serios, venerado por la penetración psicológica que conseguía con sus partituras, huyendo siempre de la melodía fácil.

Y sin embargo, 29 años después de morir una de sus composiciones fue rescatada, doblemente: primero, como fondo instrumental para un taquillazo repleto de sangre y violencia. Después, como canción electrónica que arrasó en medio planeta, de las discotecas de Ibiza a toda Latinoamérica. Quien saliera de fiesta en 2004 la recordará sin problemas. ¿Cómo una melodía de una película de terror de culto acabó siendo la banda sonora de tantas noches millennial? ¿Cómo surgió y cómo se gestó esta increíble reutilización?

Y otras historias completamente alucinantes de arqueología musical y olfato comercial. Entre ellas, la de una de las escenas musicales más icónicas del cine del Oeste, rodada en España, convertida en la pieza de obertura de una de las bandas metaleras durante más de 40 años. O la de la sintonía de la serie americana de un detective privado que fue usada como sampler en una de las canciones que forman parte ineludible de cualquier orquesta o verbena. O lo que es lo mismo, ¿qué relación guardan el compositor de clásicos Desayuno con diamantes o La pantera rosa con la mismísima Chenoa?

Valses rusos y música ska, melodías que pueden sonar tanto en bodas como en pistas de baile, guerras de compositores con Dj de por medio... En este Do-Re-Film seguimos el rastro a melodías por todos conocidas a las que el paso del tiempo y la impronta de diferentes artistas han convertido a veces en irreconocibles. Escuchadlo o descargadlo y preparaos para unas conexiones inesperadas, apasionantes e inolvidables.

Pincha en el audio para escuchar todas las versiones, las originales y las canallas.