¿Estamos solos en el universo? Es más, ¿hay alienígenas entre nosotros? Las respuestas a estas preguntas servirían para animar con unas risas cualquier conversación de un grupo de amigos. El problema es cuando hay lunáticos que se lo creen totalmente, que se tragan todos los bulos conspiranoicos y actúan. Y ahí está el peligro, no cuando a un tonto se le acaba la linde, sino cuando cree que tiene que hacer algo al respecto.

En el Festival de Cine de San Sebastián se ha presentado en la sección Perlas, tras haber pasado por Venecia, la última película de uno de los directores más inclasificables, apasionantes y a veces decepcionantes, que de todo hay, como es el griego Yorgos Lanthimos. Vuelve con su musa Emma Stone con la que ya ha trabajado en Pobres criaturas, Kinds of Kindness y La favorita.

En Bugonia Lanthimos nos presenta a Teddy (Jesse Plemons), un conspiranoico que secuestra a una alta ejecutiva (Emma Stone) para encerrarla en el sótano de su casa y torturarla hasta que reconozca que es una alienígena. La historia no es original de él sino que ha adaptado la película de culto coreana Salvar el planeta Tierra de Jang Joon-hwan.

Lanthimos consigue imprimir su sello tan particular a una historia ya contada, aunque desconocida por el gran público. Teddy está completamente convencido de que los alienígenas de Andrómeda quieren exterminar a la raza humana para poner en la Tierra una especie de franquicia de su planeta. Las teorías más disparatadas de Teddy encuentran en Don (el debutante Aidan Delbis) a alguien que las escucha y las secunda.

Lanthimos es original y excesivo y perturbador y tiene un humor muy particular. Al director griego o lo amas o lo odias, no suele haber término medio. Sabe exprimir el talento de sus actores como nadie. Si en un principio parecía que iba a ser un nuevo paseo triunfal para Emma Stone (que se ha rapado de verdad para la película), soberbia por otro lado, es Jesse Plemons quien literalmente roba la película. El actor sabe dotar a su personaje de la dosis justa de conspiranoia para no caer en la caricatura y hacerlo con maestría despertando por momentos en el espectador hasta ternura.

Bugonia lo tiene todo: grandes interpretaciones, humor ácido, una realización exquisita y sobre todo un final – tranquilos que no hay spoiler – sorprendente y que no ves venir. Y como era de esperar con el cine de Yorgos Lanthimos, hay quien lo ama y quien lo detesta. Cuénteme entre los primeros.

Bugonia se estrenará en los cines de toda España el próximo 7 de noviembre.