Sydney Sweeney, la asistenta sexy que desquicia a Amanda Seyfried

La popular Sydney Sweeney se mete en la piel de una asistenta interna de una familia rica y aparentemente feliz. La joven llega a la mansión huyendo de su pasado y cree que ha dejado atrás todos sus problemas. Sin embargo, pronto descubrirá que no todo es de color de rosa. La magnífica mansión se convierte en un lugar inquietante con el paso del tiempo y la familia perfecta empieza a actuar de manera cada vez más extraña, especialmente la señora de la casa, Amanda Seyfried.

La Asistenta es la adaptación cinematográfica de las novelas de Freida McFadden, una saga de 4 libros que es todo un fenómeno literario mundial con más de 15 millones de ejemplares vendidos habiendo sido traducidos a más de cuarenta idiomas. La película, dirigida por Paul Feig, llegará a los cines de toda España el próximo 1 de enero de 2026.

Una de las películas italianas con más éxito mundial de los últimos años es Perfectos Desconocidos. Tanto que ha tenido numerosos remakes en numerosos países. En España corrió a cargo de Álex de la Iglesia con Belén Rueda, Eduard Fernández, Eduardo Noriega, Pepón Nieto, Dafne Fernández, Ernesto Alterio y Juana Acosta. Precisamente con estos dos últimos intérpretes llega ahora el primer spin-off mundial, Perfectos Conocidos.

La película, dirigida por Javier Fesser, explorará el mundo de la familia y los secretos que sus integrantes ocultan. Esta nueva entrega se centrará en los personajes de Ana y Antonio, la pareja que protagonizan Ernesto Alterio y Juana Acosta.

En esta ocasión Ana y Antonio están de celebración y viajan a Canarias con toda la familia de Ana, pero su idílico ambiente familiar cambia radicalmente cuando un volcán muy cercano erupciona y todos piensan que van a morir, detonando un explosivo juego de dominó que hará brotar todo tipo de secretos. Consiguieron salvar su matrimonio después de lo sucedido en aquella cena con los móviles sobre la mesa, pero, ¿conseguirán salvarlo de nuevo?

Sergio García y Yadira Márquez, de SY Cinema también cuentan en las Noticias Flash de esCine la vuelta de Anaconda. Jack Black y Paul Rudd encarnan a Doug y Griff dos amigos en plena crisis de mediana edad que deciden hacer lo que llevan años queriendo hacer, realizar el remake de su película favorita, Anaconda.

Un remake de Anaconda en formato comedia que dirige el director Tom Gormican. Alejada del film original de 1997 donde se centraba en la aventura y la acción, esta nueva entrega será una comedia que nos mostrará a dos amigos luchando por cumplir su sueño. Con poco presupuesto y poca habilidad como cineastas, se adentran en la selva en busca de una anaconda para poder rodar su película, con lo que no contaban es que esa anaconda les daría caza por toda la selva. La película llegará a los cines el próximo 25 de diciembre.

También cuentan otras noticias del mundo del cine cómo el comienzo del rodaje de Esta Soledad, primer largometraje de Javier Giner tras el éxito de su serie Yo, Adicto; la nueva película de Timothée Chalamet dando vida al campeón de tenis de mesa de los años 50, Marty Supreme; y de Me has robado el corazón, con Óscar Casas y Ana Jara.

